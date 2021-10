La Societat Catalana de Biologia ha concedit el primer premi de divulgació al documental La meva amiga la mar, de la Càtedra Oceans i Salut Humana de Roses. El guardó s’ha lliurat en el marc de la 6a Nit de la Biologia, a la seu de l’Institut d’Estudis Catalans. El documental La meva amiga la mar ha estat distingit amb un premi que s’atorga a persones o institucions que han publicat o fet divulgació d’algun tema de l’àmbit de les ciències biològiques.

Josep Lloret, director de la Càtedra Oceans i Salut Humana de Roses, biòleg i investigador del grup de recerca en Biologia Animal de la UdG, ha recollit el premi en un acte presentat pel científic i divulgador Salvador Macip.

El documental gira a l’entorn dels beneficis i riscos per a la salut procedents del mar. Al llarg de trenta minuts, l’audiovisual reuneix les experiències i coneixements de professionals i experts de diferents centres de recerca i universitats de Catalunya. La meva amiga la mar està produït per la Càtedra Oceans i Salut Humana i Polimarc Films i s’inclou dins el programa de divulgació impulsat per la càtedra, amb l’objectiu de conscienciar la societat sobre la necessitat de protegir els ecosistemes marins i promoure un consum de peix saludable, una pesca sostenible, i unes activitats turístiques saludables i sostenibles, per així preservar la salut i el benestar de les futures generacions.

El documental ha comptat amb el patrocini de l’Ajuntament de Roses, del Gremi de Peixaters de Catalunya, la Confraria de Pescadors de Roses, l’Ajuntament de Tossa de Mar i la Direcció General de Pesca i Afers Marítims de la Generalitat.