Els responsables del parc aquàtic Aquabrava de Roses confessen que el premi com a millor parc aquàtic de l’estiu i de l’any a Espanya «suposa sentir-se orgullós de l’esforç que, any a any, portem a terme i veure com la nova atracció que hem estrenat ha sigut molt ben rebuda i ha generat molta expectació», segons la directora del parc, Mariben López. El complex rosinc ha despuntat entre altres parcs aquàtics com Water Worl, de Lloret de Mar, o Siam Park, de Costa Adeje, a Tenerife. El parc es va inaugurar l’any 1987, i des de llavors s’han materialitzat moltes novetats, any rere any. «Sempre tenim novetats, ja sigui en atraccions, com en restiling, en serveis, infraestructures, no ens aturem mai», argumenta López, la qual creu que el punt d’inflexió va ser el 2001, quan el parc va doblar la seva extensió i van construir la piscina d’onades més gran d’Europa.

Els nous tobogans AquaXjump han estat la nova sensació d’aquest estiu i han suposat una revolució en el sector. «Aquabrava ha guanyat en aquesta categoria per haver apostat com a novetat per una zona de tobogans extrems de salt, molt singulars i molt poc vistos a Europa. S’ha valorat la incorporació de tecnologia a la zona, el reconeixement facial i la cura de la frondosa vegetació que té el parc», diuen.

De fet, aquests premis són un referent per a la indústria dels parcs temàtics, ja que basen la valoració a partir de l’opinió de visitants verificats i, a més, compten amb un jurat especialitzat format per persones viatgeres i experts en turisme. La web especialitzada en parcs d’oci pa-community.com és l’encarregada de concedir els guardons PAC® Awards als parcs més destacats de l’any, posant en valor, en aquesta ocasió, el seu esforç davant la pandèmia de Covid-19.

López indica que «els nostres clients arriben de moltes parts del món, del nord d’Europa, com Suècia, Noruega o Finlàndia, o d’Amèrica, fins i tot algun australià, anecdòtic, però els més nombrosos són els dels països més propers com França, Alemanya, Holanda i per suposat el client local, del país».

El govern rosinc celebra aquest premi «molt merescut»

La regidora de Turisme de l’Ajuntament de Roses i, alhora, exalcaldessa, Montse Mindan, manifesta que «aquest guardó és molt merescut, perquè Aquabrava és una d’aquelles empreses que, cada any, inverteix una part dels seus beneficis en millorar les instal·lacions o crear-ne de noves».

Mindan afegeix a la seva valoració d’aquest guardó afirmant que «per això ha aconseguit aquest guardó, perquè, per a ells, l’important és tenir en bon estat les instal·lacions». La regidora rosinca destaca que Aquabrava tingui cura del seu producte. «Durant tot l’hivern pensa en què pot millorar l’any següent», afegeix Mindan. Per a la titular de promoció turística de la vila costanera, «valorar i donar premis a aquestes empreses és el que toca ara» i diu que se sent «orgullosa» de que l’empresa premiada a nivell de tot l’Estat espanyol estigui situada al poble rosinc.