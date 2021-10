La multinacional Amazon començava a aixecar el seu magatzem logístic al Logis Empordà, al Far d’Empordà, el mes de juny passat . Les obres que la constructora Sacyr està fent al hub logístic són ben evidents des de diversos punts i ja s’estan aixecant grans columnes i urbanitzant els accessos. A finals de febrer, el diari econòmic EjePrimer va avançar que el fons d’inversió Eurofund i el grup Logistics Capital Partners ultimaven la compra d’uns terrenys de 85.000 metres quadrats –amb possibilitat de doblar l’espai– i a finals de març es confirmava l’adquisició. De fet, a l’entrada dels terrenys, un gran cartell anuncia les obres promogudes pel fons d’inversió i el grup logístic.

El centre logístic gironí se sumarà als del Prat de Llobregat, Martorelles i Castellbisbal. A més, Amazon també té un centre de distribució a Barberà del Vallès i set estacions logístiques (ubicades a Rubí, Montcada i Reixac, Mollet del Vallès, Parets, Tarragona i dos a Barcelona. També hi ha un centre urbà a Barcelona.

L’arribada d’Amazon a l’Empordà s’oficialitzarà a partir de l’any vinent, quan el gegant del comerç electrònic preveu obrir el centre logístic que està construint al Far d’Empordà, un petit poble de 602 habitants. El centre logístic d’Amazon comença a prendre forma. El fons d’inversió Eurofund i el grup Logístics Capital Partners promouen l’actuació que s’està fent amb la previsió que es generin uns 200 llocs de treball. L’alcalde del Far, Jaume Arnall, destaca que «suposarà desenvolupar un sector que ja feia molts anys que teníem encallat. Hi haurà –afegeix– un abans i un després per la importància que té l’empresa que vindrà. Serà un pol d’atracció i farà que es desenvolupi ràpidament».

Està bé, però millor si no ens porten moltes complicaicons. Hi haurà més activitat, ara. Jordi Hernández (El Far d'Empordà) - Jubilat, 63 anys

Arnall veu un «valor afegit per poder fer més coses per la gent del territori i per donar més vida al nostre poble». En el mateix sentit d’optimisme, es manifesta el batlle del municipi amfitrió d’Amazon, que afirma que el fet que vingui «una empresa d’aquestes dimensions ens fa importants».

Em sembla un impacte positiu. Pot tenir més trànsit de vehicles. Portarà riquesa al poble. Norma Pérez (El Far d'Empordà) - Geòloga, 52 anys.

L’operació coincideix amb la segona fase de les obres d’urbanització del centre logístic del Far-Vilamalla, que inclou la construcció de tots els vials del sector i compten amb un pressupost de 6,7 milions d’euros. Una vegada acabada la segona fase de les obres, Cimalsa ha posat al mercat més de 328.000 metres quadrats de sòl logístic, que ha de permetre la implantació d’entre dotze i quinze empreses del sector.

Per mi, això és un 10. Tot el que sigui millorar és bo, el que faltava és més gent al poble. Carme Batlle (El Far d'Empordà) - Cuinera, 68 anys

«Sempre havíem lluitat per aconseguir l’efecte d’Amazon i altres empreses ho havien intentat sense èxit», recorda Arnall, afegint que «un dia o altre havíem d’aconseguir empreses reconegudes, que donen llocs de treball i un valor afegit».

Allà, hi veig un Versalles modern. Al segle XVIII, feien palaus, mentre que, ara, fan empreses. Joan Cusí (El Far d'Empordà) - Jubilat, 74 anys

L’alcalde del Far admet que el turisme, amb la pandèmia, «passa per un mal moment, però millorarà». També es fixa en la comarca, la qual «fa temps que té un pol d’atracció de les empreses». Arnall agraeix la discreció dels tècnics municipals i de l’equip de govern republicà del Far d’Empordà, que han permès actuar correctament durant els prolegòmens.