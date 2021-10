Júlia Gil i Vilar (Figueres, 1969), resident a Avinyonet de Puigventós des del 2004, és tècnica superior en secretariat. Al juliol de l'any 2017 va rellevar l'alcalde, Josep Maria Bartolomé, i va renovar el càrrec el 2019. També és consellera comarcal per Junts.

Gil va agafar la vara d’alcaldessa d’Avinyonet abans d’acabar el mandat anterior i ara, com tothom, el seu mandat s’ha vist tocat per la Covid.

Quina afectació ha tingut la pandèmia sobre la població d’Avinyonet?

Al principi, de seguida vam haver de posar mesures restrictives i tampoc s’han donat molts casos. Les mesures van funcionar molt bé.

Mesos enrere, van començar a parlar amb la Diputació per millorar la carretera que porta fins a Cistella. En quin punt estan? Hi falta una variant, a Avinyonet?

No fa falta una variant. El que fa falta és una solució per al trànsit pesat que ha de travessar el nostre municipi pel carrer principal del poble per arribar a la resta de municipis veïns. Els nostres tècnics, d’Avinyonet i de Vilanant, estan mirant de redactar un projecte amb un traçat que pugui donar solució a aquest problema. El proper pas serà trobar-nos amb els tècnics de la Diputació per buscar una solució consensuada.

Hi ha un principi d’acord?

N’estem parlant i estem mirant de trobar un punt que no afecti ni a Vilanant ni a Avinyonet, a nivell d’expropiacions i que sigui el menys impactant possible. El que es busca és evitar aquest trànsit.

Amb quina idea treballen per tenir una escola nova?

La nostra idea seria una escola d’una sola planta feta amb materials adaptats al nostre entorn. Avinyonet és un poble molt conegut per la seva pedra. No volem un edifici impactant. Ja s’han portat a terme dues reunions telemàtiques on el departament d’Educació i la comunitat educativa s’han trobat per definir, dins dels paràmetres que ens permet el departament com a tipologia d’escola que serà, d’una sola línia. Ara esperem la licitació del projecte. Estem molt contents de que tot estigui en marxa. Les coses van més lentes del que a nosaltres ens agradaria, però, ara això ja no té aturador. Esperem que, en poc temps, ja podem estar treballant amb l’execució del projecte. Un cop tinguem l’escola nova, la nostra intenció seria traslladar un centre cívic a l’escola actual i fer un espai per a la gent més gran.

Un cop tinguem una escola nova, traslladarem un centre cívic i un espai per a la gent gran a l'actual

Aquest serà un dels temes en els que dedicaran més esforços en la segona meitat d’aquest mandat?

Ara, també, tenim pendent l’execució d’un altre projecte, que licitarem a finals d’aquest any o a principis de l’any que ve. Tenim una casa al poble, que va ser una donació d’una família suïssa. És una casa que es dirà Ca la Lluïsa, que és on la gent gran del poble anava a comprar. Allà hi haurà un espai per a les entitats, on hi podran desenvolupar les seves trobades i, després, un espai per als emprenedors del municipi.

Vostès estan en plena Garriga. El municipi en treu prou profit?

S’ha de dir que, a nosaltres, ens agrada molt tenir cura de la Garriga. El què fem és treballar per mantenir aquest espai per donar-lo a conèixer, pel seu interès cultural i paisatgístic. Ens hem inclòs en un projecte, que és el PEC, on també hi ha els altres municipis que formen part de la Garriga, per fer manteniment dels camins, posar-hi senyalitzacions, donar a conèixer les barraques, i és una feina que fem entre tots. Cada any, per la festa major, organitzem unes rutes i donem a conèixer l’espai amb altres entitats col·laboradores.

Què hi falta, allà, per ser més divulgat?

Tot és qüestió de dinamització. Amb aquestes rutes que es podrien crear per visitar la Garriga, es donaria més a conèixer. També és important que hi hagi una accessibilitat i estigui ben senyalitzat. Estem treballant en això.

Què més s’ha de resoldre, aquí, a Avinyonet?

Això és com una casa gran i sempre hi ha coses per fer. En un futur més immediat, volem resoldre la ordenació del trànsit de vehicles a dins del municipi. Tenim unes idees per salvar el centre històric creant zones d’aparcament alternatives i reordenar la part més emblemàtica del poble. Amb la Diputació, estem treballant per fer un centre de difusió cultural per donar a conèixer la Garriga, entre d’altres llocs. Contínuament hem d’anar fent millores dels serveis que tenim, tant pel jovent com per la gent gran. També, a l’entrada del poble, hi posarem un semàfor que regularà un tram perillós.

Amb el Mas Pau, tenen bona connexió?

Sí, cada vegada més. Com a tot arreu, hi ha persones que fan més vida de poble i d’altres que fan més vida de treball i més casolana. La nostra escola n’és un exemple, ja que molta de la mainada que hi ve, la majoria viu a la urbanització, que és on hi ha el nucli de població més gran d’Avinyonet. El fet de tenir la llar d’infants allà serveix per trobar-nos. Amb ganes i voluntat, es pot fer tot.