La vaga de maquinistes de Renfe causa diversos retards i cancel·lacions en els trens programats des d'aquest dijous, 30 de setembre, fet que provoca desconcert i malestar entre els usuaris. La falta d'informació sobre els serveis mínims d'aquesta segona jornada de vaga és l'anomalia que els viatgers més manifesten, ja que, com diuen, no poden saber si podran arribar a les seves destinacions. Segons han comentat alguns usuaris consultats per emporda.info a l'estació de Figueres aquest mateix divendres, 1 d'octubre, només s'informa els passatgers sobre si els trens sortiran o es cancel·laran deu minuts abans de l'hora prevista de sortida, i tot i així tampoc tenen la certesa que finalment es compleixi aquest avís. Aquesta incertesa és la principal font de preocupació dels usuaris del servei de trens, que passen llargues estones esperant a les andanes pendents de les pantalles informatives i del servei de megafonia.

Una passatgera que porta més de mitja hora esperant a l'estació de Figueres, María Ángeles, ens explica que està de vacances a l'Alt Empordà i tenia planejat utilitzar el servei ferroviari per arribar a Premià de Mar per visitar un familiar. En el seu cas, la primera jornada de vaga de maquinistes la va afectar directament, ja que tenia previst fer el viatge ahir i no va poder. "Veient com funciona el servei" està buscant alternatives, com agafar un autobús fins a Tarragona i allà agafar-ne un altre fins a Premià.

Aquesta irregularitat en el servei implica que els usuaris no puguin saber, ara mateix, si podran anar a treballar, o a la cita al metge que tenen programada a Girona, per exemple, o a les classes a la universitat. Emi, una altra usuària que aquest dimarts volia agafar el tren a Figueres per anar a Girona a treballar, com ho fa habitualment, es queixa que els horaris d'autobús o el tren d'alta velocitat no permeten a tothom tenir una alternativa per a poder arribar a altres ciutats. Ens explica que avui ha arribat a l'estació "amb tres trens d'antelació" però que tot i així creu que no podrà arribar a temps a la feina.

El fet de no poder desplaçar-se a altres municipis en tren també ha comportat que alguns usuaris no hagin pogut fer gestions com renovar el DNI a Portbou. És el cas de Bertu, el qual comenta que la seva preocupació ja no és només com arribar a Portbou sinó també com tornar, des d'allà, a Figueres un cop ja hagin acabat les seves gestions.

La vaga està convocada pel Sindicat Espanyol de Maquinistes i Ajudants Ferroviaris (SEMAF) i la seva argumentació és "lluitar per aconseguir la recuperació de trens, ja que segons dades del mateix SEMAF passen a tota Espanya 1.000 trens menys al dia que abans de la covid, la integritat del servei públic i la recuperació de llocs de feina". Curiosament, la pròpia companyia Renfe ha posat de manifest que la vaga "és injustificada" i, fins i tot, expressa la seva disculpa als ciutadans per les molèsties que pugui causar la falta de transport. Davant de tota aquesta incertesa, es dona la circumstància que tant el sindicat que defensa els drets dels maquinistes com l'empresa ferroviària es culpen mútuament "del caos" ocasionat, ja sigui per la mala comunicació dels serveis mínims com per l'incompliment del servei pactat.

Les reaccions dels usuaris més molestos no s'han fet esperar a les xarxes socials:

Els maquinistes s'estan pixant a la cara de la Generalitat i de @Renfe perquè saben que aquests dos s'acabaran llençant les culpes entre ells, quan el que haurien d'estar fent és investigar el greu i il·legal incompliment dels serveis mínims. — Ramon Iglesias (@RamonIglesias68) 1 de octubre de 2021