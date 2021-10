L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) ha confirmat a l’Ajuntament de Biure d’Empordà que construirà la depuradora sol·licitada per aquest consistori durant l’any 2024. L’alcalde de Biure, Martí Sans, ho va comunicar la setmana passada, a través de les xarxes socials, qualificant-ho de «gran notícia per al poble», ja que es projecta per ser «un municipi de referència a Catalunya en les ciències ambientals».

«La posada en valor d’una muntanya d’un gran valor geològic, amb la inestimable col·laboració de la Universitat de Girona (UdG), la recuperació històrica i documental dels fets de la Guerra Gran, també amb la col·laboració de la UdG, i la posada en marxa del patrimoni municipal en plantes medicinals (n’hem trobat 560) han de ser els motors del desenvolupament sostenible i econòmic del municipi», explica Sans.

A més, el govern de Biure manifesta que estan treballant en la creació d’una ruta dels búnquers i en un pla de formació per l’ús de la pedra seca. «Amb la col·laboració ciutadana, hem de ser capaços de fer realitat aquests projectes que marcaran el full de ruta del municipi en els propers anys», remarca el batlle, Martí Sans.

L’alcalde de Biure aprofita per agrair «el treball i la col·laboració de la demarcació territorial de l’ACA a Girona, que ha fet possible que, en un futur immediat, Biure disposi de la depuradora» i acaba declarant que «Biure acabarà sent un poble acollidor, net i agradable en el que acollirem encantats a tothom qui el vulgui visitar».