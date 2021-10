L'Ajuntament de Figueres ha presentat avui el projecte que pretén repensar la ciutat, ordenar els projectes endegats i atraure ajudes europees amb l'Agenda Urbana F30.

Agenda Urbana F30

L'Agenda Urbana F30 vol ser un instrument de planificació estratègica que ajudi a definir la ciutat en els propers anys, fins al 2030.

Vol ser un "paraigües" que uneixi les dades, els escenaris i principals propostes dels diferents plans estratègics que hi ha vigents a la ciutat, com el POUM, el de Pla de recuperació ecocòmica i captació d'inversions, el pla de transició energètica, el de turisme, juventut o habitatge.

Per què es fa?

Per tenir un "full de ruta" sobre com transformar la ciutat per tal que aprofiti el seu potencial. Per complir amb els objectius sostenibles, en línia amb l'agenda 2030 de Nacions Unides i les agendes urbanes espanyola i catalana. I per què és un requisit per captar els fons europeus i els fons Next Generation.

El procés vol comptar amb la participació de la ciutadania i començarà aquest mateix mes d'octubre. A principis del 2022 està previt que es comencin a avaluar i es presentin els treballs iniciats. El geògraf Javi Martín serà el responsable del projecte.

L'alcaldessa Agnès Lladó ha destacat que "fa temps que Figueres demanda repensar-se" i indica que aquesta "és una oportunitat per fer-ho amb la ciutadania i tenint en compte els objectius de sostenibiltitat i l'oportunitat de captar fons Next Generation que ens ajudin a aquesta transformació".