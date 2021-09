La regidora d’Urbanisme a l'Ajuntament de Roses, Sílvia Ripoll (1973), torna a estar al capdavant de l’àrea d’Urbanisme des de 2019. La pandèmia ha alentit alguns projectes, però l’activitat no ha cessat i aquest 2022 veuran la llum iniciatives importants com la Creació de l’Oficina de l’Habitatge.

Des de la seva àrea, té sobre la taula diferents projectes urgents com l'ordenació d'aparcament a la zona del Parc Natural del Cap de Creus o la reforma del front marítim, un projecte de carril bici a Santa Margarida o la creació d'una petita àrea econòmica a Roses.

En què treballa l’àrea d’Urbanisme.

Per mi una de les feines estrella de l’àrea d’Urbanisme ha estat la redacció del Pla Local d’Habitatge. En els pressupostos d’enguany tenim previst la creació de l’Oficina d’Habitatge i dotar-la amb dues persones i a partir d’aquí tirar endavant les actuacions que se’n puguin derivar. També treballem des de la primavera passada –amb la Covid tot ha quedat alentit– la problemàtica dels pàrquings a l’espai del parc del Cap de Creus i la seva ordenació dins els parc natural. Hem parlat amb diferents propietaris per posar-nos d’acord amb ells per fer l’adquisició de determinats terrenys i fer un pàrquing dissuasiu per encabir els cotxes d’una manera ordenada. No estem parlant d’un macropàrquing. Estaria situat a la base del dolmen que trobem quan vas cap a les cales. Allà voldríem crear un espai que fos també el punt de partida d’altres activitats.

Seria un únic pàrquing?

Aquest estudi preveu també comprar petites parts de terrenys perquè també es planteja un pàrquing a cada cala, la Rostella, cala Murtra, cala Calitjar... Els cotxes actualment aparquen a la carretera i en terreny privat. S‘ha de fer una modificació del planejament per qualificar aquesta porció que voldríem adquirir perquè es pugui aparcar allà. Es farà projecte per projecte i sempre consensuat amb el parc natural. Aquest estiu s’ha abordat problema amb una solució provisional i cal ficar una cosa definitiva.

Quins projectes s’han tirat endavant o hi ha sobre la taula?

Tenim el projecte sobre la taula d’arreglar la vorera de costat de mar, des de l’elefant blau fins a l’oficina turisme, que es molt estreta i el projecte a l’espai de la gran via de costat muntanya que al nostre planejament està qualificat com a espai viari, i s’ha d’adquirir als propietaris aquesta franja que és privada. També iniciarem en breu la reforma del carrer Pi i Sunyer. És una obra empipadora perquè hi ha molt al comerç que obre tot l’any. No ha de comportar cap problema però no el podem tenir obert molt temps per evitar conseqüències econòmiques als establiments. S’arreglen els serveis, el paviment, es millora l’enllumenat i es col·locaran bancs seguint la línia dels primers carrers que es van fer per a vianants. Continuarem l’obra del passeig del far, que es va dividir en fases i dins el proper exercici tenim previst fer la tercera fase, que consisteix en el canvi de paviment. També s’ha fet la plaça del Mas Oliva en aquests dos anys de legislatura. Ara també començarem fruit dels pressupostos participatius l’Aula Gastronòmica que s’ha inaugurat ara i s’està treballant ara a plaça Victoria Catalana on es fa un parc multiaventura. En breu començarà una passera situada al Mas Oliva, petició de molts veïns. El projecte sortirà a licitació en breu. A nivell d’esports des d’Urbanisme també hem treballat en un circuit de btt no professional al camp de la Vinyassa.

L'Urbanisme està fet per fer fàcil la vida de la gent. Roses és un municipi amable però ho pot ser més

Quines actuacions es preveuen a Santa Margarida.

A Santa Margarida s’ha fet la plaça del Mirador dels Aiguamolls. També estem treballant en un projecte de carril bici a tot Santa Margarida. Fa temps que treballem en el tema de la manca d’aparcaments. El pla director de Revisió del sòl sostenible que ens va suspendre les llicències no només va afectar les obres a nivell particulars, sinó les obres públiques. Volíem fer un pàrquing dissuasiu on estava situat abans el New Orleans, però no vam poder-lo tirar endavant. A l‘estiu a Santa Margarida i a Roses tenim un problema amb els pàrquings perquè la tendència és anar traient cotxes de la via publica per fer una ciutat mes tranquil·la amb voreres més àmplies. Per això hem de treballar en aquests pàrquings dissuasius.

En quin punt es troba la redacció del nou POUM de Roses?

Està aturat, hem redactat les bases perquè pugui sortir a licitació, però no hem avançat. Tenim un planejament antic del 92 que ens obliga contínuament a fer modificacions del planejament. Ara tenim encarregada una modificació per encabir la creació d’una àrea econòmica, ja que tenim aturada el tema d e la zona industrial, a la zona Sud 2, davant la depuradora i la deixalleria, el que coneixem com la carretera de les Arrenes. Aquesta Sud 2 es l’única àrea de creixement amb habitatge que ens ha deixat el pla director, per això aquesta modificació només afectaria una franja de terreny.

Hi ha un projecte per dinamitzar la zona de l’antiga depuradora de marisc. En què consisteix?

El Ministeri de Transició Ecològica va encarregar un projecte d’ordenació i de restauració del litoral en aquesta zona, que ha anomenat projecte punta Palangrers. El Ministeri el va treure a concurs i el guanyador va ser el rosinc Dani Abad. El projecte comporta un espai d’oci amb piscines de mar i tindrà una inversió de gairebé un milió d’euros. És un projecte que es pot vendre com un producte turístic més del municipi i això és molt important perquè necessitem generar aquests espais atractius que facin que la gent ens vingui a visitar. El Ministeri vol que es liciti el projecte abans de finals d’any i també el projecte de reforma del camí de ronda de Canyelles a l’Almadrava que tindria un cost de mig milió d’euros.

Roses, com a municipi turístic, necessita generar espais atractius perquè la gent ens visiti

La millora del front de mar continua pendent?

Sí. En aquest projecte hi entren moltes administracions, però és molt important i temps enrere ja vam fer una reunió perquè volíem fer un pàrquing soterrat davant mar. Tenim pendent d’encarar el tram que transcorre de la Rambla fins al Port, ocupat en gran part per un aparcament. En aquests moments hauria de ser una de les prioritats de l’equip de govern.

L’urbanisme a Roses tendeix cap a la sostenibilitat?

Sí, però mai es fa prou i sempre hi ha feina a fer. De fet l’urbanisme està per fer la vida fàcil a la gent, crec que Roses és amable però ho pot ser més. Cal millorar el tema de l’aparcament i la mobilitat. Hem de plantejar zones de pàrquing, fer voreres més amples i tot això fa que sigui un municipi cent per cent agradable. Jo ara crec que una de les coses que hem de fer és tirar endavant la millora del front marítim, és el que hem de fer per aconseguir un municipi amable al cent per cent.