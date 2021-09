La Guàrdia Urbana de Figueres ha denunciat 113 infraccions relacionades amb patinets elèctrics i vehicles de mobilitat personal des d'inici d'any. De les 113 sancions, 91 ho han sigut per circular per la vorera i 10 per circular 2 passatgers. Els vehicles de mobilitat personal com els patinets elèctrics i monopatins no poden circular ni per les voreres ni per les travesseres i que només admeten un sol conductor.

També hi ha hagut 6 denúncies per utilitzar dispositius mòbils mentre es circulava, 2 per no respectar una línia continua i 2 per circular per travessies. Per últim, hi ha hagut una sanció per no tenir l'autorització administrativa que l'habilita i una per no respectar el llum vermell d'un semàfor.

Pel vicealcalde i regidor de seguretat Pere Casellas, "des de la Guàrdia Urbana tenim clar que el bon ús d'aquests vehicles unipersonals és important per la convivència en els carrers de la ciutat. I és per això, que sancionem totes aquelles conductes inadequades".

El regidor de mobilitat, Xavier Amiel destaca que en una ciutat com Figueres "la mobilitat és complexa i per tant és imprescindible el respecte dels espais de mobilitat. Cal que estiguem a sobre del compliment de l'ordenança de mobilitat".