Esquerra Republicana l’Escala ha demanat al govern socialista que elabori una llista d’espais urbans (carrers, places, passatges...) del municipi que tenen noms repetits o que poden crear confusió amb d’altres de nom similar i d’aquells que ni tan sols tenen nom per, així, engegar un procés d’anomenar-los amb noms femenins.

El prec es va fer arran de l’acord de ple pel canvi de nom del “Passatge Alsina” per “Passatge d’en Lluís Alsina Pujol” que es va justificar, precisament, perquè el nom original crea confusió amb el Carrer Alsina i això genera molts problemes a efectes de correu o d’ubicació. En aquest punt, la portaveu republicana Etna Estrems va argumentar que “el poble té molts passatges que tenen noms confusos amb d’altres però, i potser el més fàcil per començar, seria enumerar tots els espais públics que ni tan sols tenen nom per, així, tenir una llista de llocs on podem començar a posar noms de dones”. Els republicans consideren que donar visibilitat a dones amb rellevància històrica, també pel que fa a actuacions en l’urbanisme, és "una molt bona manera d’ajudar a crear referents a les noves generacions".

Un exemple que es va posar al mateix ple va ser la plaça de davant de l’escola l’Esculapi. Un espai que no té nom i que podria ser un perfecte candidat a començar aquesta transformació feminista de l’espai públic. “Com aquesta plaça, estic segura que n’hi ha molts d’espais sense nom a l’Escala, que podrien portar noms de dones referents o, també, de professions històricament femenines, com les remendadores, per exemple”, deia Estrems.

De fet, el grup republicà, fa anys que reivindica que Caterina Albert, l’escalenca més internacional i il·lustra, hauria de tenir un espai públic amb el seu nom femení al municipi. Un greuge greu a la condició de dona de l’escriptora, que té la Plaça i la Biblioteca amb el seu nom masculí però cap espai amb el seu nom real.