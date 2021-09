L’entrada en vigor de Ordenança reguladora del règim d’autorització administrativa per a l’ocupació de la via pública a Figueres aprovada el 2019 després de cinc anys sobre la taula, es torna aturar per incorporar modificacions. «El reglament es va aprovar durant el mandat anterior per unanimitat el 2019 i just quan havia d’entrar en servei va haver-hi una sol·licitud per part dels representants del sector que volien incorporar una sèrie de millores» ha explicat el regidor d’Urbanisme Xavier Amiel. El govern encara no ha pres la decisió de quan entrarà en vigència «perquè volem deixar un temps de prudència davant la situació actual»

L’Ajuntament va acordar el desembre del 2019 la suspensió de l’Ordenança per incorporar les propostes que bars i restaurants del municipi han traslladat al Govern municipal sobre la regulació de les terrasses a la via pública. «Els vàrem escoltar i vàrem considerar que hi havia aspectes a tenir en compte. Llavors des de l’ajuntament es van redactar tres punts. El primer afecta els períodes de pagament d’activitats d’aquestes ocupacions; un segon es refereix a la consideració de tenir més d’un cartell o pissarra que anunciés i delimités la terrassa de l’establiment i un tercer aspecte contempla que en el moment de tancar l’establiment no sigui necessari recollir taules i cadires. Aquestes modificacions cal aprovar-les per ple i publicar-les: no és una modificació de l’ordenança aprovada el 2019, sinó la incorporació d’aquests punts». S’esperava que l’ordenança hagués entrat en vigor durant la primavera del 2020, quan es va declarar la pandèmia i va quedar aturat el procés.

Ara a partir que s’aprovin aquests tres els requisits que contempla la modificació de l’ordenança, serà la Guàrdia Urbana qui vetllarà pel seu compliment. L’objectiu de l’ordenança és fer compatible l’ús general de la via pública amb el funcionament ordenat dels locals comercials i de serveis i conciliar els vianants amb els establiments, a més de fer una ciutat «accessible i inclusiva».

Taxes d’ocupació

La normativa estableix per exemple els metres de terrassa que corresponen a cada establiment o l’espai que, ha de deixar lliure per al pas de vianants. També regula el procediment general per l’atorgament de llicències i preveu sancions. L’ordenança contempla les taxes que ha de pagar cada establiment i «estableix diferents coeficients correctors determinats tant per la temporada com per la qualificació del carrer on se situa cada establiment» remarca Amiel.

Pel que fa a les taxes d’ocupació de la via pública, l’Ajuntament de Figueres «atenent la situació» de pandèmia» no les ha cobrat fins aquest darrer trimestre per aquells establiments que tinguin ocupada la via pública. Durant aquest període de pandèmia hi han hagut moltes sol·licituds relacionades amb l’ocupació de via pública i totes han estat conservades amb caràcter provisional, apunta el regidor. «El que ocupen ara aquestes terrasses no estan només davant de l’edifici tal com contempla l’ordenança sinó que s’ha permès allargar-ho, perquè s’han hagut d’esponjar aquestes taules i cadires i per facilitar que tothom es pugui guanyar la vida, tot i això quan l’ordenança entri en vigor hi haurà un retrocés per complir les fitxes d’ordenació i la seva normativa».

Preocupació al sector davant l’aplicació de la nova reglamentació

«No podem exigir gaire més a un sector que ha patit moltíssim en aquesta crisi. Crec que s’hauria de fer una moratòria de dos anys més i esperar a veure on va a parar la ciutat perquè no estem al nivell del 2019. No pots demanar que es limiti la terrassa i cobrar-li un tant per cent més venint d’on venim» assenyala el president de Comerç Figueres Frederic Carbó, «Estic d’acord que ha d’haver-hi una reglamentació, però molta gent pot patir pes unes taxes que haurien de ser proporcionals a la ciutat que tenim. Amb la nova ordenança de terrasses no ens hi hauríem de fer mal». Segons Carbó, la realitat és que «venim d’on venim i, si posen pals a la roda a un establiment que factura menys per la Covid o les restriccions, li fas treure cadires o posar una terrassa més estreta, ens pot perjudicar. El que es paga ha d’anar en concordança amb la ciutat que tenim i a Figueres potser paguem més del que la ciutat es mereix, però hauria de ser proporcional al que es factura». Abans d’aplicar la normativa, «cal que s’escolti als usuaris. El comerç de Figueres està patint molt i els lloguers van baixant, per desgràcia de tots, perquè vol dir que no tenim una ciutat dinàmica i amb projecció de futur».

El president dels comerciants proposa fer un projecte d’arquitectura paisatgística per fer que Figueres quedi com més embellida millor i aconseguir que la gent quan vingui a la ciutat trobés unes terrasses amb uns criteris unificats i proposa també que es donin ajudes a aquells establiments que no puguin assumir les millores.