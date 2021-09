Les anècdotes i els records cobren vida a través del discurs d’Antoni Abad en la commemoració del primer centenari del Pòsit de Pescadors de Roses. El president de la Confraria, a l’escenari, rememora vells temps, de quan es va crear el barri dels pescadors de Roses, per exemple: «Hi havia molts pescadors que no tenien habitatge, que es volien casar i emancipar, i les converses que van tenir els responsables del Pòsit amb l’Institut Social de la Marina van permetre tirar endavant aquesta iniciativa».

El 23 de setembre, el Pòsit de Pescadors de Roses ha celebrat un segle enmig d’un emotiu homenatge als homes i les dones del mar. «Avui dia, pràcticament ja no ho recordem, però tenim la responsabilitat de fer memòria històrica en reconeixement a totes aquelles persones que ens han precedit. Que ningú es pensi que hem arribat fins aquí sense un motiu. Això ve d’un esforç que ha fet molta gent abans que nosaltres», sosté Antoni Abad. I, a banda de posar nom i cognoms a tots els pescadors que abans que ell van presidir el Pòsit, i a banda de citar aquells professionals que d’alguna manera han contribuït en la vida del pescador, el representant del sector pesquer rosinc dirigeix unes paraules a les dones: «Sempre, sempre, al costat d’un pescador hi ha hagut la dona, i en molts casos el seu ofici ha estat mal reconegut i mal remunerat. Mereix un reconeixement».

L’aforament del Teatre Municipal de Roses permès per les mesures del Procicat s'ha completat al 100% gràcies a la bona resposta de públic que va tenir el primer dels actes de la commemoració del centenari. Fins i tot, la totalitat dels exemplars del llibre d’Antoni Falcó, en venda al vestíbul de l’equipament cultural, ha quedat exhaurida.

El propi pescador jubilat Antoni Falcó, acompanyat per la tinent d’alcaldia Montserrat Mindan i el comissari dels actes del centenari Salvador Garcia Arbós, ha presentat el seu llibre Barques de pesca de Roses. Memòria fotogràfica dels primers cent anys del Pòsit de Pescadors. Aquest document gràfic recull més de 150 imatges que constitueixen una narració visual de la història del Pòsit.

«L’Antonio ens ha donat la possibilitat de descobrir, a través de les fotografies, molts relats, anècdotes i vivències», anota Montse Mindan, la qual també ha deixat la seva empremta escrita en aquest llibre i, per això, ha conversat pausadament amb l’autor: «L’Antonio ha tingut l’ofici de pescador tota la vida, des dels 18 anys. Li vaig preguntar què era allò que més recordava i em va dir que el fet de salvar en Josep Guitart. Considera que ha estat el millor que li ha passat a la vida. També em va recordar el dia que van treure tres tones de besuc de la Taca. I l’orgull que va sentir quan, amb la seva barca, la Glòria Mar, van portar la torxa olímpica de la Fragata Catalunya, fins a la platja d’Empúries en els Jocs Olímpics del 1992».

La sala queda fosca quan sobre l'escenari es projecta un documental que exemplifica a la perfecció tot allò que significa la celebració de cent anys d'una entitat com el Pòsit de Pescadors de Roses. La duresa d'una feina que es reflecteix en l'esforç i el sacrifici dels treballadors del mar.

Simposi rosinc sobre sostenibilitat de les pesqueres

Els dies 1 i 2 d’octubre, el Teatre Municipal de Roses, com a palau de congressos, acull un esdeveniment d’àmbit nacional i amb visió internacional, el Simposi sobre Governança Participativa per a la Sostenibilitat de les Pesqueres. L’organitza la Confraria de Pescadors de Roses, en el marc dels actes del centenari del Pòsit, amb el suport de l’Ajuntament de Roses, la Diputació de Girona i la Generalitat de Catalunya. El programa del simposi inclou un Fòrum de Cogestió Pesquera a Catalunya. Per assistir-hi, és imprescindible la inscripció prèvia.