Salutacions, abraçades i somriures. Així es rebien entre ells els participants de les jornades de portes obertes que el Grup Tramuntana d’Alcohòlics Anònims (AA) va organitzar per celebrar el tercer aniversari de l’associació. La Fundació Clerch i Nicolau va acollir els assistents, el dissabte 25 de setembre a la tarda, en un espai tranquil i agradable, on quatre testimonis van compartir la seva experiència.

L’objectiu de la sessió era donar a conèixer el programa de recuperació i, per aquest motiu, una altra persona de l’entitat va moderar l’acte. Els dos homes i les dues dones que van exposar les seves vivències, totes elles relacionades amb l’alcohol, van fer notar quatre punts de vista diferents, fet que va fer de la jornada una experiència enriquidora. Tots ells són anònims i, per aquest motiu, ens reservem de fer ús del seu nom.

Frases com «era el sentit de la meva vida», referint-se a l’alcohol, o «vaig tenir dos accidents i no vaig deixar de beure» ressonaven cruament al pati de la La Clerch. També ho va fer el moment en què un d’ells va explicar que els seus amics el consideren «avorrit» perquè no beu.

Els orígens i la història d’AA es van comentar entre un testimoni i l’altre, informant que l’associació va arribar a Catalunya l’any 1962, i que, actualment, hi ha setanta grups arreu del territori.

Una altra persona va compartir, emocionada, la seva vivència, i va afirmar que se sentia molt identificada amb el que acabava d’explicar el seu company. «M’emociono perquè a mi també em va passar. Aquest grup funciona amb la identificació i això és molt bo», va dir.

Després d’anunciar el funcionament de la recuperació i els serveis que ofereix Alcohòlics Anònims, va ser el torn de la tercera testimoni, que s’està recuperant a Al-Anon, agrupació de parents i amics d’alcohòlics.

El quart testimoni va voler parlar d’una «experiència de fortalesa i d’esperança» i va transmetre un missatge positiu. Encara que va reconèixer que l’alcohol ja no formava part de la seva vida, també va acceptar que encara està malalt.

Tots ells són gent valenta, que han estat o que estan malalts, perquè l’alcoholisme, ho van deixar clar, és això: una malaltia. L’estima que es tenen i el respecte que es mostren creen un ambient agradable on la cura és el fet de compartir.

La jornada la va tancar un dels responsables del grup, que visiblement emocionat, va acabar donant les gràcies als testimonis i als assistents. Per finalitzar, tots ells van gaudir d’un berenar de celebració al pati.

L’ajuda està a la mà d’aquells que es volen deixar ajudar

Alcohòlics Anònims té una raó de ser: servir d’ajut per a totes aquelles persones que tenen problemes amb la beguda i que es volen deixar ajudar. Els responsables de l’entitat a l’Alt Empordà volen informar a les persones que es troben amb la necessitat d’abandonar l’alcohol que els grups presencials estan actius, tant a Figueres, a la Fundació Clerch i Nicolau (carrer Nou, 53), com a l’Escala, al carrer Vista Alegre, 49. AA manté també l’atenció telefònica als alcohòlics que ho necessiten (933 177 777), set dies a la setmana, 24 hores al dia. Per a ells, és molt important, sempre que es troben, desitjar-se unes «felices 24 hores». Perquè la recuperació és lenta, però possible.