L'Auditori Caputxins de Figueres va acollir aquest diumenge passat l’acte central de la sisena edició de les jornades de divulgació científica Science Needs You! que promou l’Associació Catalana per a la Divulgació Científica (ACDIC) i que enguany tenen com a fil conductor “L’exploració de l’espai: noves oportunitats per a la ciència i la tècnica”.

Un centenar de persones vingudes de diferents comarques entre els que s’hi comptaven professors de secundària, professors de la UdG, estudiants de batxillerat o interessants en la ciència van emplenar l’auditori per escoltar les tres conferències i la taula de debat en què participaven científics de primera línia; així com per traslladar-los les seves preguntes en els diversos torns de paraula que es van obrir. Tal com explica Àngels Yécora, secretaria de l’ACDIC i organitzadora de la jornada, “estem molt contents, ja que tothom va coincidir en la gran oportunitat que significava poder escoltar i parlar amb alguns dels millors científics del país. Així com en lo entenedores que han estat totes les conferències fins i tot per als profans en la matèria”. La jornada va comptar amb la presència de l’alcaldessa de Figueres Agnès Lladó, i el regidor de Cultura, Alfons Martínez.

Pel que fa a les xerrades, l’investigador Ramón y Cajal a l’Institut de Ciències de l’Espai del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (ICE, CSIC) Guillem Anglada Escudé, va explicar la seva tasca al projecte Nüwa de construcció d’una possible colònia al planeta Mart i els principals reptes que suposa, ja sigui en l’àmbit arquitectònic, tecnològic, social o polític, reproduir la vida dels éssers humans en aquell entorn.

La directora d’IsardSAT i presidenta de la Cambra de Comerç de Barcelona Mònica Roca i Aparici, va parlar de la implantació de petites empreses que treballen en el sector espacial com la seva en què es dóna feina a 30 científics i on desenvolupen projectes de l’Agència Espacial Europea construint satèl·lits que controlen temes mediambientals i analitzant les dades obtingudes.

El director de l’Observatori Europeu Austral, Xavier Bracons, va detallar la tasca que fa al desert d’Atacama a Xile on està dirigint el projecte de construcció del telescopi, que una vegada acabat, serà el més gran del món, i com el dissenyen amb criteris d’economia sostenible per no ser intrusius amb la natura.

I pel que fa al debat, en què van participar Guillem Anglada, Mònica Roca i el físic del CSIC i president de l’ACDIC Carlos F Sopuerta, moderats pel divulgador científic Sheddad Kaid-Salah Ferron, les preguntes del públic més jove es van centrar en les possibilitats de poder treballar en entorns tan qualificats, mentre que la gent de mitjana edat va mostrar la seva curiositat, sobretot, per la futura colònia al planeta Mart.

Actes previs

A banda de la jornada d’ahir, el SNY! 2021 també va celebrar durant la darrera setmana diversos actes que servien per escalfar motors, com la xerrada “L’exploració de l’espai” del president de la Universitat Internacional de l’Espai (ISU) Joan de Dalmau; la presentació del llibre “Astrofotografia viatgera”, de l’astrofotògraf Juan Carlos Casado, per part del fotoperiodista Robin Townsend; i la projecció del documental “Apollo 11” (Todd Douglas Miller, 2019) i posterior cinefòrum amb la presència del científic Carlos F. Sopuerta i del productor audiovisual Josep Pérez.

Exposició

Fins al 7 de gener es pot visitar al Museu de Joguet de Catalunya l’exposició L’exploració de l’espai. Els somnis com a base del coneixement que relaciona expressions artístiques, científiques i tecnològiques, i que s’ha dut a terme amb el suport del Museu de l’Empordà.

Terres de l'Ebre

El Science Needs You! 2021, però, no s’atura, i la setmana que ve es desplaça a Terres de l’Ebre, concretament a Roquetes. Allà es replicaran algunes de les activitats, com la jornada principal de ponències i debats (el 2 d’octubre), la presentació del llibre Astrofotografia viatgera (el 28 de setembre) i el cine-fòrum d'Apolo 11, el 30 de setembre.

SNY!

SNY-Science Needs You! (la Ciència us necessita!) és un esdeveniment de divulgació científica promogut per l’Associació Catalana per a la Divulgació Científica (ACDIC) i que compta amb el suport, juntament amb altres institucions, de l’Ajuntament de Figueres, l’Ajuntament de Roquetes, el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, l’Institut d’Estudis Catalans, la Societat Catalana de Física, l'Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l'Ebre, l’Observatori Terres de l’Ebre, El Museu de l’Empordà i el Museu del Joguet de Catalunya. El seu objectiu principal és presentar la ciència com la gran aventura i repte dels éssers humans, i també com el principal motor de desenvolupament tecnològic, benestar i coneixement. Durant el SNY! es combinen presentacions de científics de primer nivell amb activitats culturals.