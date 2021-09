S'ha inaugurat aquest matí a Roses el Servei d’intervenció socioeducativa no residencial per a infants i adolescents en situació de risc i les seves famílies, un nou espai socioeducatiu i lúdic dirigit a potenciar la igualtat d’oportunitats, el desenvolupament personal, la integració social i l’adquisició de coneixements d’infants d’entre 6 i 12 anys. L’espai destinat al centre, ubicat a la primera planta del Mercat Cobert de Roses, disposa d’una gran sala distribuïda amb les seccions i mobiliari necessaris per al desenvolupament de les diferents activitats.

El centre funciona fora de l’horari escolar i treballa el suport, l’estimulació i el desenvolupament de la personalitat dels nens i nenes participants. L’objectiu del centre és proporcionar atenció des d’una vessant socioeducativa, treballant de forma individualitzada, en grup, en xarxa i amb la comunitat, l'adquisició d'aprenentatges bàsics i d’esbarjo que fomentin hàbits i valors, així com totes les eines necessàries per al desenvolupament i integració social dels infants. L’equip de coordinació i gestió està format per educadores i treballadores socials, una pedagoga i una monitora de lleure.

El centre acull 30 infants distribuïts en dos grups, un que assisteix els dilluns i els dimecres i l’altre els dimarts i els dijous, reservant els divendres per a activitats comunitàries, trobades amb les famílies, etc. Les sessions s’inicien un cop finalitzades les classes a les escoles, a partir de les 16.45 h i fins a les 19 h, realitzant-se al llarg de la tarda activitats lúdiques i també de suport escolar, sortides, etc, enfocades a reforçar valors i hàbits que facilitin eines de creixement personal.

Tot i que la via d’accés principal al centre es realitza a través dels serveis socials municipals, des de l’Àrea d’Acció Social es recolliran també propostes de les escoles, entitats i del Pla Educatiu d’Entorn, amb l’objectiu de fomentar un treball en xarxa que compti amb la implicació de tota la comunitat.

Durant l’acte d’inauguració, el secretari d’Infància, Adolescència i Joventut de la Generalitat, Alexis Serra, ha destacat "la vessant preventiva d’aquests serveis socioeducatius i centres oberts, que avancen en el seu desplegament per tot el territori català, i que treballen des de la detecció del major nombre de casos de vulnerabilitat possibles per poder oferir els recursos i acompanyament necessaris que donin als infants les eines suficients per al seu desenvolupament. És important treballar més en la prevenció, que és l’única manera d’aconseguir rebaixar les necessitats de protecció futures, i en aquest sentit és molt d’agrair la tasca realitzada des del món local, amb apostes fermes i decidides en aquesta direcció i per aquest model d’actuació preventiva".

L’alcalde de Roses Joan Plana ha destacat que el Servei Socioeducatiu "neix amb la voluntat d’incidir d’una manera estructural en l’arrel d’un problema molt real de la nostra societat. Amb aquest servei, Roses disposarà dels recursos necessaris per corregir de manera no conjuntural sinó estructuralment, situacions de vulnerabilitat. El que farà el servei és tot un acompanyament educatiu i social dels infants en risc, un dels col·lectius més sensibles i al qual hem d’oferir eines i sortides per evitar situacions d’exclusió social en edat adulta i garantir així que les futures generacions de rosincs creixin amb plena autonomia, que puguin realitzar-se i construir la seva vida tal i com ells desitgin, i no limitats per una situació econòmica i social heretada que limiti les seves oportunitats".

La regidora d’Acció Social de Roses, Esther Bonaterra ha manifestat la voluntat "perquè aquest nou servei s’adapti a les necessitats reals de cada moment i que, per tant, sigui un projecte obert, dinàmic i flexible. En aquesta línia, i degut a la situació derivada de la pandèmia de la Covid-19, no podem deixar de fer referència i plantejar-nos el servei també com un espai d'atenció i suport emocional en el marc de la situació excepcional que estem vivint."

La inauguració del Servei ha comptat amb l’assistència del secretari d’Infància, Adolescència i Joventut de la Generalitat, Alexis Serra; l’alcalde de Roses, Joan Plana; el director territorial del Departament de Drets Socials a Girona, Raül Morales; la cap del Servei d'Atenció a la Infància i l'Adolescència, Sílvia Casellas; la diputada de la Diputació de Girona, Montse Mindan; el conseller del Consell Comarcal de l’Alt Empordà, Josep M. Bernils; la regidora d’Acció Social, Igualtat i Nova Ciutadania de Roses, Esther Bonaterra; i regidors i regidores de l’Ajuntament de Roses.