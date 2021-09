L’Ajuntament de Roses ha d’abordar la compra o expropiació de terrenys per a l’adequació de tres petits aparcaments en cales del Parc Natural de Cap de Creus. Es tracta de la mesura per tal de regular l’accés a l’espai protegit que aquest estiu es va posar en marxa amb les restriccions d’accés a vehicles. També es treballa en el projecte per un control intel·ligent amb càmeres de videovigilància.

El col·lapse de trànsit del 2020 va motivar que aquest any es restringís per primer cop l’accés a l’espai protegit durant bona part del dia. La mesura és temporal fins que no es disposin d’aparcaments en alguns dels punts estratègics. Per a la part marítima estan pendents de l’aprovació del pla de regulació de l’àmbit marítim (PRUG) al qual han presentat al·legacions.

El regidor de Medi Ambient, Francesc Giner, ha explicat que «hem d’analitzar els terrenys que necessitem per crear els aparcaments» perquè la majoria són privats i caldrà «o bé comprar o expropiar, la part que es necessita».

La idea és crear tres aparcaments a diferents cales, les més petites. Aquí hi podrien estacionar un nombre que es considerés que té capacitat d’assumir l’espai natural i no afecta ni el trànsit ni la seguretat.

El regidor ha explicat que la mesura «anirà per llarg i l’any vinent no esperem que estigui». Preveuen que probablement de cara al 2024 es puguin tenir els terrenys i els aparcaments fets. El termini dependrà de la rapidesa amb què es portin a terme els tràmits per poder disposar dels terrenys.

Però paral·lelament s’està treballant en «un control intel·ligent amb càmeres, lectura de matrícules i que doni informació de quantes places queden lliures als aparcaments».

Des de mitjans de juliol fins al 31 d’agost Roses va tancar l’accés al Parc Natural de Cap de Creus per evitar el col·lapse de vehicles. L’accés es fa per una única carretera, que recorre les cales com les de Montjoi o Jóncols.

Les restriccions es van mantenir cada dia de dos quarts d’onze del matí a dos quarts de cinc de la tarda. Només s’ha permès l’accés a persones amb negocis a la zona, propietaris i treballadors, i també a bicicletes i motos.

A partir del 31 d’agost es va reobrir de nou l’accés per aquesta carretera a vehicles.

La mesura, segons Giner, ha evitat l’entrada de 10.500 cotxes que no només han permès evitar el col·lapse circulatori sinó també l’impacte que suposen per al medi ambient en un espai protegit d’alt valor. «Són molts cotxes que circulaven dins el parc natural», constata el regidor de Medi Ambient.

El projecte a llarg termini passa per disposar dels aparcaments dissuasius i el control intel·ligent.

Cadaqués es una altra de les poblacions amb terrenys dins el Parc Natural que va aplicar restriccions aquest estiu, en aquest cas d’accés a la carretera del Far de cap de Creus.

El PRUG, pendent

Una altra de les assignatures pendents en relació al control de l’espai protegit és l’aprovació del Pla de Regulació de l’àmbit marítim (PRUG) que porta anys sobre la taula després del rebuig de les poblacions i diferents sectors al primer document presentat el 2014. Cada estiu es viuen les imatges de nombroses embarcacions a tot el litoral del cap de Creus, des del Port de la Selva fins a Roses.

El regidor de Medi Ambient ha explicat que fa més d’un any que s’estan presentat i acceptant al·legacions. S’espera que el document es pugui aprovar i tirar endavant en breu.

En el cas de Roses suposa principalment la regulació de l’accés a les cales. Des de la població esperen poder gestionar-les.