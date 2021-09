CaixaBank, a través d’una aportació econòmica de la Fundació "la Caixa", ha mostrat el seu suport al nou Centre de Dia de la Fundació Santa Llúcia que s’obrirà a l’edifici el Cau, de Castelló d’Empúries. L’entitat social ha rebut una col·laboració de 8.000 euros que es destinaran a l’adquisició de material per a l’equipament del gimnàs del nou centre.

El projecte que desenvoluparà properament la Fundació Santa Llúcia serà un Centre de Dia amb deu places inicialment, que es podran ampliar fins a vint. Les places seran de Prestació Econòmica Vinculada (VEP) de la Generalitat de Catalunya. Serà un centre rehabilitador on es treballarà la Teràpia Ocupacional a partir d’activitats que fomentin el manteniment de les capacitats de les persones ateses, a través de l’exercici de tasques funcionals per tal de mantenir l’autonomia d’aquestes persones.

La creació d’aquest nou servei té per objectiu oferir un servei diürn a les persones grans de la comarca de l’Alt Empordà, amb servei de transport per acompanyar les persones ateses al domicili habitual oferint una rutina diària, així com el foment de l’autonomia. Aquest servei ofereix també un seguiment a les persones usuàries, que permeti detectar un servei residencial, si és necessari, i mantenir una continuïtat del procés assistencial de cada persona atesa.

Gràcies a la seva capil·laritat territorial, la xarxa d'oficines de CaixaBank pot fer costat a la Fundació “la Caixa” en la seva labor social, detectant necessitats d'entitats socials locals com les de la Fundació Santa Llúcia i canalitzant una part del pressupost de la Fundació. El 2020, el 89% de les oficines del banc van donar suport a algun projecte social i van fer possible que milers de petites i mitjanes entitats socials solidàries poguessin accedir a ajudes econòmiques per tirar endavant els seus programes.