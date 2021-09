Els motoristes són el col·lectiu més vulnerable a la carretera i, pensant en ells, l’Associació pel Desenvolupament de l’Educació Viària a Catalunya (Adevic) i la Federación Estatal de Técnicos de Educación Vial (Fetevi) preparen l’organització d’un congrés de seguretat viària sobre educació i formació de l’usuari de la moto. El certamen tindrà la seu a Figueres, al Teatre El Jardí, i ja hi ha dates fixades: els dies 1, 2 i 3 de juny del 2022.

El president d’Adevic, Ramon Cos, explica que s’ha decidit dedicar el congrés als amants de les dues rodes perquè les xifres de sinistralitat viària d’aquest col·lectiu són molt elevades.

Tant el certamen, com el tema i el fet que sigui Figueres el centre neuràlgic de la trobada, són factors que han estat molt ben acollits per part de totes les administracions, que d’una forma o una altra s’han compromès a participar-hi: l’Ajuntament de Figueres, el Consell Comarcal de l’Alt Empordà, la Diputació de Girona, el Servei Català de Trànsit de la Generalitat i també la Direcció General de Trànsit.

Precisament, una delegació figuerenca, en què a més de Ramon Cos també hi havia Jordi Masquef, com a vicepresident segon del Patronat de Turisme Costa Brava, s’ha desplaçat fa uns dies a Madrid per exposar la proposta al director general de la DGT, Pere Navarro.

El congrés és d’àmbit nacional i, per tant, reunirà a Figueres experts de la seguretat viària de tot Espanya. Pel que fa a l’aforament, s’esperen un màxim de 600 persones. Si totes les previsions es compleixen, el gener s’obriran inscripcions.