La tarda d'aquest divendres 24 de setembre va reunir centenars de persones a la plaça de l'Ajuntament de Figueres per tal de donar suport al President Carles Puigdemont. L'acte de protesta va ser convocat abans que el 130è President de la Generalitat fos posat en llibertat per la cort d'apel·lació de Sàsser, a Sardenya.

L'Associació de Municipis per la Independència (AMI) va organitzar concentracions davant de tots els consistoris catalans. A la capital alt-empordanesa també es va comptar amb el suport d'Òmnium Cultural, l'ANC, el CDR de Figueres i Alerta Solidària.

La protesta va ser presidida per una vintena de càrrecs electes d'arreu de la comarca. El primer en agafar la paraula va ser Josep Maria Cervera, alcalde del Port de la Selva i President de l'AMI, el qual va manifestar que «avui sortim al carrer per denunciar la repressió policial, judicial, institucional i mediàtica per part de l'estat espanyol». Cervera també va fer una crida a mobilitzar-se per la independència i «defensar el procés que es va iniciar l'1 d'octubre del 2017, que és un procés irreversible».

Tot seguit, l'historiador i exregidor de la CUP a l'Ajuntament de Figueres, Toni García, va parlar en nom de les entitats, i va exigir «la fi de la persecució contra Carles Puigdemont, el retorn de tots els exiliats i la fi de la repressió contra totes les encausades». García també va reclamar unitat als tres partits independentistes, Esquerra Republicana, Junts i la CUP, «perquè volem la independència».

Agnès Lladó, alcaldessa de Figueres, va fer l'última intervenció de la concentració en suport a Carles Puigdemont. La batllessa va llegir el manifest de l'AMI, tot denunciant «el llindar democràtic precari» de l'estat espanyol, el qual va afirmar que «actua amb un gran sentiment de venjança i d'odi cap al nostre poble i cap als nostres líders polítics». Lladó també va recordar que «hem sortit a les places centenars de vegades i ho farem tants cops com sigui necessari».

Els manifestants també van fer sentir les seves reivindicacions amb crits reclamant la independència i la retirada de la bandera espanyola del consistori figuerenc. L'acte va finalitzar amb tota la plaça cantant Els segadors, l'himne nacional de Catalunya.

Concentracions a Roses, Castelló d'Empúries i l'Escala

A més, també es van concentrar davant dels seus ajuntaments a altres municipis de l'Alt Empordà, com Roses, Castelló d'Empúries i l'Escala per tal de reivindicar la mateixa causa. En el cas del municipi de la Jonquera, des de l'Ajuntament, es va compartir la convocatòria per anar a la concentració que es va fer a Figueres, a través de Twitter.