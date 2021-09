Ranura, una cooperativa sense ànim de lucre amb seu social a Figueres, inicia un nou curs a l’Alt Empordà. Dins el programa comarcal de Benestar i Comunitat finançat per DipSalut, s’està duent a terme el projecte Zona VIP a Llançà i Figueres, que compta amb atenció individual, grupal i tallers per a famílies. En la mateixa línia, s’ha donat continuïtat a un projecte d’acompanyament terapèutic a joves que han migrat soles i que es troben residint a la comarca.

També a l’Alt Empordà es porta a terme el projecte de Servei d’Atenció a les Adolescències a Roses, per quart curs consecutiu, a Castelló d'Empúries i a Sant Pere Pescador, per segon curs.

A part dels projectes públics esmentats, l’acompanyament terapèutic individual, familiar, relacional i sistèmic de Ranura es desenvolupa a Figueres.

Ranura desenvolupa la seva activitat principalment a les comarques de l’Alt Empordà i la Garrotxa. En aquesta, s’inicia un projecte d’acompanyament a comunitats educatives amb el Consorci d’Acció Social de la Garrotxa, que l’entitat va guanyar en concurs públic. Aquest projecte tindrà una durada de quatre anys i té com a objectiu acompanyar a infants, docents i famílies. Així mateix, s’ha donat continuïtat a l’atenció terapèutica individual a l’INS Bosc de la Coma, projecte que compta amb el finançament de l’AMIPA i que és el tercer curs escolar que s’assumeix des de l’entitat.

L’atenció privada de l’entitat es realitza al centre Processos, que es comparteix amb la cooperativa Resilient Earth al carrer Esglaiers número 29.

Actualment també es porten a terme projectes a Girona i Banyoles, de teràpia individual i supervisió d’equips professionals, i s’inicia una col·laboració a Barcelona acompanyant un grup terapèutic per a adolescents.

Aquest curs es porten a terme diverses formacions per a escoles, institut i entitats del tercer sector, dirigides a equips i professionals que volen aprofundir en l’acompanyament emocional a infants i adolescents.

Des de Ranura es valora que en l’actualitat s’estan donant moltes necessitats d’acompanyament emocional tant a les famílies com als professionals que treballen al dia a dia amb infàncies i adolescències, essent essencial l’aposta des de les administracions per fomentar la salut psicològica i emocional de la ciutadania. Per això, des de l’entitat es busca poder arribar a aquelles persones que més poden necessitar un acompanyament i que queden excloses dels serveis privats per raons econòmiques, o que des dels serveis públics no se les pot atendre.

Ranura

Ranura és una cooperativa sense ànim de lucre amb seu social a Figueres que desenvolupa la seva activitat principalment a les comarques de l’Alt Empordà i la Garrotxa. El projecte va començar l’any 2015, que el 2017 es dóna forma a través de l’Associació Ranura i el 2021 es transforma a Cooperativa.

Actualment compta amb cinc professionals de l’atenció terapèutica, educativa i social, que porten a terme diversos projectes públics i l’atenció privada a Figueres i a Olot. Compta amb quatre grans àrees: terapèutica, comunitària, formativa i educativa.