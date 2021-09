La regidoria de Participació Ciutadana de l’Ajuntament de Vilajuïga, de la mà de la resta de membres del Govern Municipal i dels tècnics municipals, ha impulsat per primera vegada uns Pressupostos Participatius a Vilajuïga.

Amb la finalitat que els veïns escullin en quin projecte o projectes ha d’invertir 20.000 euros l’Ajuntament, es convida a partir d’avui i fins al 7 d’octubre, a enviar propostes omplint les butlletes que s’han enviat a totes les cases o a través d’un formulari que trobaran al web municipal (www.vilajuiga.cat).

Les propostes han de complir uns criteris bàsics: han de ser inversions o actuacions d’interès públic, que no representin un cost extra de manteniment i que no suposin la contractació de nou personal; han de respondre a una necessitat concreta; han de ser actuacions de competència municipal; i no poden ser subvencions i/o ajuts a entitats o col·lectius.

Qualsevol persona del municipi, major o menor d’edat, pot enviar propostes. Des de l’Ajuntament però, es convida a pensar-les en família o amb alguna de les entitats en les que els veïns participen, per tal d’aconseguir una visió global del municipi i les necessitats que cal satisfer.

Un cop acabi el termini per presentar propostes, els tècnics municipals estudiaran si compleixen tots els criteris. Totes les que siguin vàlides, passaran a una segona fase, en la que es convidarà als veïns a un acte que ha de permetre prioritzar les 10-15 propostes més interessants i que passaran a la votació final.

Abans no acabi l’any està previst que es celebri la votació per escollir el projecte o projectes guanyadors, i que durant el 2022 es pugui executar.