L’Ajuntament de Bàscara començarà l’any vinent a pagar els 1.750.000 euros de crèdit concedit per l’Estat el 2016 per fer front a l’endeutament municipal que arribava al 325%, heretat de l’anterior govern, i pagar les factures que es van trobar al calaix. Es pagarà fins el 2045. A més, es reduiran un 22% els ingressos per la pèrdua de l’IBI de l’autopista. Tenen previst fer un nou pla d’ajustament.

Des del 2016 el govern ha aplicat diverses mesures per assumir el deute que es van trobar. Un forat econòmic «monstruós» i «impossible d’assumir», van posar sobre la taula el 2016 quan es van plantejar vendre’s l’edifici de l’Ajuntament per assumir-lo.

Més de tres milions de deute que finalment han pogut anar eixugant parcialment. La pèrdua de 265.000 euros l’any de l’autopista i el crèdit que s’ha de pagar obliga a prendre noves mesures.

L’alcalde, Narcís Saurina, ha explicat que amb l’IBI fins ara s’han pogut fer front a despeses com les que va portar el temporal Glòria o portar a terme el manteniment que havia estat nul durant anys.

«Farem una ajustada de cinturó», diu Saurina que en els darrers anys ha vist com la població ha pogut anar encarrilant la situació econòmica i «no hem tingut números vermells cap any», tot i que tampoc un romanent de tresoreria positiu. «Si se’ns acabessin els ingressos, allargaríem dos mesos», diu Saurina.

Per fer front a les factures heretades es va recórrer a l’Estat que se’n va fer càrrec i a qui l’any vinent s’ha de començar a pagar un crèdit d’1.750.000 euros. En els darrers anys s’han pagat 1,5 m ilions.

«Nosaltres farem una ajustament de cinturó, ja teníem un pla d'ajust pel deute que vam trobar i fins ara havíem anat tirant, un pla d'ajust nou, ajustarem el cinturó», ha explicat l’alcalde.

Suposarà uns setanta mil euros l’any que s’aniran tornant en 23 anys. Eren 18 anys però aquest any hi ha hagut la possibilitat d’allargar-ho cinc anys més i reduir la xifra d’anual d’uns cent mil fins als setanta mil.

La població viu al dia «i si torbem una subvenció ho fem, si no, a vegades no es pot», explica l’alcalde.

Sis milions pendents

L’Ajuntament està pendent també de la resolució final del ligiti amb el promotor del polígon industrial que va abonar diners en diversos convenis durant el govern de Lluís Lloret i que, finalment, no va poder tirar endavant el polígon.

La reclamació per part de l’empresari de sis milions d’euros està recorreguda al Tribunal Suprem, ha explicat Saurina.