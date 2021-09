L'alcaldessa de Vilafant Consol Cantenys acompanyada de l’arquitecte municipal i la tècnica d’habitatge ha visitat les obres dels 16 habitatges protegits que està construint el Patronat de la Santa Creu de la Selva, a Vilafant.

Els 16 habitatges de protecció oficial que s’estan construint a Vilafant estan avançant a bon ritme, i es preveu que estiguin acabats a finals d’aquest any. Aquests habitatges els ha construït el Patronat de la Santa Creu de la Selva gràcies a una permuta que es va realitzar el 2016, amb l’Ajuntament per la qual el consistori vilafantenc rebia l’espai de la rectoria i del Cau, al costat i al darrera de l'església de Sant Cebrià, i a canvi l’Ajuntament va cedir els terrenys a la zona dels Camps d’en Pineda per tal que el Patronat construís aquests habitatges de protecció oficial. L’alcaldessa de Vilafant Consol Cantenys amb representants del Patronat, l’arquitecte municipal i la tècnica d’habitatge del consistori han visitat l’obra, «estem satisfets del ritme de construcció d’aquestes cases de protecció oficial, i esperem que ben aviat puguem obrir el procés d’adjudicació. Som conscients que a Vilafant hi ha demanda i necessitat d’habitatge assequible. Aquesta promoció, que serà de lloguer, ens permetrà disposar d’habitatge assequible, per donar resposta a, per exemple, joves o famílies que volen començar el seu projecte vital al nostre municipi» ha explicat l’alcaldessa de Vilafant després d’aquesta visita d’obres.

Es tracta d’habitatges que seran de protecció social i de lloguer, cases en filera, adossades que disposaran 3 habitacions i serveis a la primera planta. L’accés serà independent des del carrer Mercè Rodoreda i terrassa posterior i jardí. Cada habitatge també disposarà de garatge, amb capacitat per dos vehicles, en planta soterrani i traster individual. Es tracta d’unes cases dissenyades per aprofitar el màxim la llum solar per així fer-les més càlides i dotades també d’espais exteriors.

Per tal de poder accedir a una d’aquestes 16 cases cal estar inscrit al Registre de Sol·licitants d'Habitatge de Protecció Oficial de Catalunya en el darrer any, ser major d’edat, residir a Catalunya, no disposar de cap habitatge en propietat i complir amb el límit d’ingressos que marca la normativa d’habitatge de protecció oficial de Catalunya. Els interessats poden contactar amb la tècnica d’habitatge de l’Ajuntament de Vilafant per tal de demanar més informació i assessorament, ho poden fer al 972 545 020.