A instància del grup comarcal d'ERC Alt Empordà, el Consell Comarcal elimina de forma general els testos d'immunodeficiència que feia els gats de les colònies abans d'esterilitzar-los.

Aquests testos ja s'havien eliminat en els 10 municipis que havien entrat en el Pla Pilot de gestió de colònies vigent des de juny d'aquest any, però no a la resta dels 58 municipis de la comarca que no es troben dins del pla.

La introducció dins el pla pilot de la retirada dels testos, s'ha dut a terme gràcies a la feina i a la demanada que van fer conjuntament diverses entitats animalistes de Catalunya.

De moment, i fins a l'estiu de 2022, els ajuntaments hauran de demanar a través d'un formulari concret que no es realitzin els testos abans de les operacions. A partir de llavors es retiraran de forma definitiva.

Un gat positiu en immunodeficiència no és sinònim de transmissió de la malaltia. Pot ser positiu i no desenvolupar-la mai. Fins ara, aquests testos provocaven el sacrifici de molts gats positius que en cap cas s'haurien d'haver sacrificat.

ERC considera que és "un pas molt important per a la gestió ètica de les colònies de gats".