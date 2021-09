L’àrea de Turisme de l’Ajuntament de Figueres ha detectat un canvi innovador en el comportament dels visitants que ha rebut la ciutat aquest estiu. I és que, a diferència d’anys anteriors, els allotjaments, especialment els pisos turístics, han estat ocupats per gent que ha utilitzat Figueres com a punt d’estada a la comarca. «El balanç d’aquesta temporada és molt positiu. L’índex de visitants ha estat elevat, ordenat i constant. No hem tingut aglomeracions al voltant del Museu Dalí, com en els anys anteriors a la pandèmia, perquè les circumstàncies tampoc ho permetien, però el centre de la ciutat ha tingut una afluència de gent més que notable. El Museu continua sent un reclam indiscutible i les diferents iniciatives que hem engegat des de l’Ajuntament han tingut ressò», explica el regidor de Cultura i Turisme, Alfons Martínez Puig.

Com pertot arreu, la davallada dels visitants estrangers continua sent important i Figueres no és una excepció, encara que hi ha hagut una certa recuperació del turisme francès. El més destacable, com ja es va començar a percebre l’any passat, és «l’augment dels turistes espanyols, catalans i de segona residència. Tots ells han fet un ús turístic de Figueres, com molt bé han pogut comprovar els comerços, la restauració i, sobretot, els allotjaments. Les dades d’aquest estiu, encara per tancar, apunten a moments de plena ocupació durant el juliol i fregant el ple a l’agost. Els hotels que ens han facilitat balanços parlen d’una ocupació del 75-80 per cent durant el juliol i molt alta a l’agost, amb algun que va arribar al cent per cent», argumenta el regidor.

«La Ciutat de l’Empordà»

Alfons Martínez Puig té clar que «Figueres comença a veure els resultats del treball fet en diferents fronts. El lema La Ciutat de l’Empordà s’està fent realitat i permet superar el fet que abans només teníem turistes d’un dia, ara venen per quedar-se tres o quatre dies, amb Figueres com a punt base per a conèixer i gaudir de la comarca. L’oferta comercial, gastronòmica i els preus competitius de l’allotjament ajuden molt».

Sobre les propostes d’aquest estiu impulsades per l’Ajuntament amb la complicitat de la Fundació Gala-Dalí i Comerç Figueres Associació, com han estat les projeccions nocturnes amb concerts i les fotografies del pintor a peu de carrer, Martínez assegura que «han estat un èxit i tindran continuïtat».

Alfons Martínez:«L’AVE ens ha portat gent de Madrid»

Entre els apunts destacables de la temporada turística d’enguany, el regidor de Turisme, Alfons Martínez Puig, assenyala «el notable increment de visitants procedents de Madrid i que han vingut amb l’AVE. Aquest és el resultat de formar part de la Red de Ciudades AVE, en la qual Figueres pren part en col·laboració amb Renfe». L’altre apartat destacat ha estat la consolidació de la plaça de la Tramuntana amb les lletres Figueres com a punt de projecció universal de la ciutat.