ERC exigeix al govern espanyol un calendari d’inversions per permeabilitzar l’autopista AP-7 i convertir-la en una autovia funcional i de fàcil accés i connexió amb la resta de la xarxa viària de les comarques de Girona.

El senador per Girona, Jordi Marti Deulofeu, presenta demà una moció al Ple del Senat per instar al Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana a crear un equip de treball amb la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, la Cambra de Comerç, la patronal i el transport, així com els ajuntaments i consells comarcals, per definir prioritats i un calendari d’inversions necessàries.

“L’alliberament de l’AP-7 és una reivindicació històrica perquè acaba amb un espoli i un greuge comparatiu i amb un model de gestió mitjançant concessions, convertint-se en una infraestructura més que amortitzada. Ara, però, tenim el repte i l’oportunitat de convertir aquesta via d’alta capacitat en una autovia amb nous i millors accessos i enllaços que han de permetre la connexió amb d’altres infraestructures com la N-II/A-2, el tren o l’aeroport”, ha manifestat el senador per Girona.

“Una bona permeabilització de l’AP-7 i les inversions necessàries proposades al corredor viari Nord-Sud (AP-7 i N-II/A-2) permetria la seva integració amb la resta de carreteres de la demarcació”, ha afegit.

La moció, tal com recull l’estudi Alliberament dels peatges a l’AP-7: Efectes, reptes i oportunitats elaborat per la Diputació de Girona i la Cambra de Comerç de Girona, demana completar els enllaços parcials de la sortida 1, a la Jonquera Nord, el de Vilademuls amb la N-II i, finalment, el de Fornells de la Selva en tots dos sentits.

La moció també esmenta la necessitat de construir els cinc nous enllaços que diu l’estudi elaborat per la Diputació de Girona i la Cambra de Comerç i remodelar les sortides 2, 3, 5, 6, 7 i 9. A més a més, es detallen cinc actuacions de millora a la N-II. A continuació s’enumeren i es descriuen totes les actuacions indicades anteriorment.

Nous enllaços

Sortida 2 bis a la cruïlla amb les carreteres GI-502 i GI-602, permetent la millora de l'accés als municipis de la zona de l'Albera i de Darnius i Maçanet de Cabrenys, i descongestionar la sortida núm. 2, especialment per als usuaris de el sector comercial i de serveis al transport al sud de La Jonquera. Sortida 3 bis per facilitar l'accés a l'estació de TAV de Figueres-Vilafant, a la pròpia ciutat i de la N-260 en direcció a Besalú-Olot i Ripoll. Sortida 5 bis per donar accés a la carretera GI-633 (Medinyà-Sant Jordi Desvalls), facilitant la mobilitat des de Cervià de Ter fins a Torroella de Montgrí i la Bisbal d'Empordà i racionalitzant la circulació a l’àrea nord del sistema urbà de Girona (incloent l'enllaç nord de la variant actual de la N-II). Sortida 8 bis per donar accés directe a l'Eix Transversal, evitant desviar vehicles a l'A-2 i permetent comunicar més directament una futura estació d'alta velocitat amb l'Aeroport de Girona-Costa Brava. Sortida 9 bis amb la cruïlla amb la carretera GI-512, facilitant l'accessibilitat dels vehicles cap a Tordera, Blanes i la Costa Brava Sud i convertint-se en una alternativa a la sortida núm. 10, Hostalric, cap a Arbúcies i Sant Hilari.

Remodelació de les sortides

Sortida 2: La Jonquera, a l'enllaç amb la N-II evitant l'efecte barrera i el caràcter no urbà de la connexió. Sortida 3: Figueres Nord, per millorar la integració amb la N-II i l'enllaç amb la Ronda de Figueres. Sortida 5: Orriols-l'Escala, evitant els encreuaments a nivell amb la GI-623 cap a l'Escala. Sortida 6: Girona Nord, a l'enllaç amb la C-66 en direcció a Celrà. Sortida 7: Girona Sud, creant un enllaç directe amb la N-141.e cap a Anglès i Bescanó i una rotonda de distribució a l'entrada de Salt. Sortida 9: Maçanet de la Selva, acostant les connexions amb la zona interior.

Millores a la N-II

Travessera urbana de La Jonquera i el tram fins al nou enllaç a la cruïlla amb les carreteres GI-502 i GI-602, segregant el trànsit de vehicles lleugers i vehicles pesats. Ronda de Figueres per garantir l'accessibilitat als municipis de la costa per la N-260, per la C-260 cap a Roses i per la C-31, així com l'accés als polígons logístics del Far d'Empordà i Vilamalla. Tram Vilademuls-Bàscara, suprimint la travessera urbana de Bàscara per la seva perillositat. Quart-Enllaç de Fornells de la Selva, adequant les característiques de la via al trànsit existent. Enllaç de Maçanet de la Selva-Tordera, contemplant una via de 2 + 2 (4 carrils) amb enllaços a diferent nivell que millorin la comunicació dels grans municipis de la Selva marítima amb la resta de la comarques de Girona.

Per últim la moció demana incorporar les conclusions i propostes a l’estudi de redistribució de fluxos de trànsit que actualment està elaborant el Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana per tal d'aprofitar el treball desenvolupat i el coneixement de primera mà de les necessitats dels organismes i institucions més properes a el territori.