Dinou mesos després, el Ple de la Diputació de Girona ha tornat a ser presencial al Saló de Sessions. La situació d’emergència sanitària arran de la pandèmia de la Covid-19 havia obligat a fer els plens de forma telemàtica des del març del 2020.

El ple de setembre ha donat llum verda a projectes de millora de tres carreteres de la xarxa viària de la corporació per un valor global superior als tres milions d’euros. S’ha aprovat de forma definitiva el condicionament d’una part de la GIV-5142 a Sant Esteve de Guialbes, amb un pressupost d’1.484.655,17 euros (IVA inclòs). L’objectiu és eixamplar un tram d’una longitud de 2.760 metres per millorar-ne la seguretat, ja que el traçat és sinuós, amb revolts molt tancats, que hi dificulten la circulació.

També s’ha donat el vistiplau definitiu al condicionament de la GIV-6226 a Garrigàs, en el tram inicial de 340 metres que enllaça amb l’N-II. Es tracta d’una actuació que complementa i finalitza les obres que ja es van portar a terme prèviament en aquesta carretera. El pressupost és de 124.259,91 euros (IVA inclòs).

En darrer terme, s’ha aprovat inicialment el projecte de millora d’un tram de la GIV-5147, que uneix el nucli urbà de Camós amb la cruïlla de la carretera que enllaça amb el veïnat de Corts (Cornellà del Terri), amb una longitud d’1,8 quilòmetres. La voluntat és executar-hi obres d’eixamplament i millora del traçat per reduir el risc d’accident i millorar-ne la circulació, tenint en compte que és una via en la qual circula un important nombre de vehicles pesants. El pressupost de l’actuació és d’1.533.920,68 euros (IVA inclòs).

Ajuts per a la restauració i la conservació d’immobles d’interès patrimonial

El Ple de la Diputació de Girona ha aprovat també les bases específiques reguladores de subvencions per a la restauració i la conservació dels immobles de valor patrimonial dels municipis de la demarcació. És una línia d’ajudes dirigida a ajuntaments, entitats locals i també particulars perquè es considera que, ja siguin de propietat pública o privada, es tracta d’uns béns culturals de què gaudeix el conjunt de la comunitat.

L’import de les subvencions té un màxim de 50.000 euros i un mínim de 10.000, i els barems màxims de finançament són diferents en funció de la seva titularitat. En el cas d’edificis privats, el percentatge d’ajuda oscil·la entre el 30 % en poblacions de més de 15.000 habitants i el 50 % en els de fins a 1.000. Per la seva part, en edificis públics o de titularitat privada, però sense ús particular i amb cessió d’ús gratuïta igual o de més de 40 anys a un ens públic, s’apliquen barems superiors: d’un 50 % en municipis de més de 15.000 habitants i del 90 % en municipis de menys de 1.000.

Marta Guillaumes, nova diputada

La regidora de l’Ajuntament de Salt Marta Guillaumes ha pres possessió en el ple d’aquest dimarts com a nova diputada de la Diputació de Girona. Substitueix Laia Pèlach, que va presentar la seva renúncia el mes de juliol. A partir d’ara, Guillaumes exercirà com a representant i portaveu de la CUP a la corporació.