La falta de pluges d’aquest estiu han fet que el pantà de Darnius-Boadella i el de Sau estiguin al 40% i al 50%, respectivament, de la seva capacitat, unes dades sensiblement inferiors a les de l’any passat, quan, en aquestes mateixes dates, es trobaven al 65,2% en el cas del pantà alt-empordanès i a un 80,98% en el cas de Sau, que acumula aigua del Ter a Osona per després connectar amb Susqueda. Precisament, el pantà de Susqueda és l’únic de les conques gironines que es troba més ple avui que no pas ara fa un any. Actualment es troba a un 90% de la seva capacitat, mentre que un any enrere se situava en el 87,71%. En hectòmetres cúbics, el pantà de Darnius n’acumula actualment 24,6; el de Sau en té 82,03 i Susqueda, que és el més gran de tots, en té 210 a la reserva.

Malgrat la bona situació que viu actualment el pantà de Susqueda -que també té més reserves que la mitjana dels últims cinc i deu anys-, el Servei Meteorològic de Catalunya va advertir fa pocs dies que l’any pluviomètric al conjunt del país havia estat molt més sec del normal. De fet, l’anàlisi històrica d’aquest organisme el situava com un dels anys més secs de les últimes dècades, especialment a zones com l’Alt Empordà o la ciutat de Girona. Tot plegat contribueix a què els pantans de Darnius i Sau, al contrari de Susqueda, estiguin actualment per sota la mitjana dels darrers cinc i deu anys.

La bona situació de Susqueda, d’altra banda, també contrasta amb el conjunt de Catalunya, on els pantans estan més baixos que ara fa un any. Els pantans catalans tenen acumulats actualment 488 hectòmetres cúbics, el que suposa un 70% de la seva capacitat. En canvi, fa dotze mesos disposaven de 84,53 hectòmetres cúbics de reserva.