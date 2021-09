Agustí Badosa Figueras (Sant Pere Pescador, 1956) és enginyer de telecomunicacions. Combina la tasca d'Alcalde de Sant Pere Pescador amb la de vicepresident quart del Consell Comarcal de l'Alt Empordà, on porta les funcions de Promoció Turística. Badosa fa una radiografia del moment actual, després de la campanya de l’estiu.

Com ha anat la campanya turística d’enguany?

Pel que hem sondejat, diria que la temporada turística ha anat força bé. Per tant, si ha anat bé, nosaltres estem contents. Des de la part municipal, som conscients que hi ha hagut coses que haurien d’haver anat millor. Voldríem haver tingut més mitjans, per resoldre el problema dels vigilants. Hem anat coixos. També estem amb aquesta cua de la pandèmia i això s’ha notat a les nostres platges.

El model turístic en pobles com Sant Pere s’ha de redissenyar?

Crec que no. Diria que, segurament, l’hem de retocar. Potser hi ha matisos que haurem de tocar una mica i això és una cosa que nosaltres volem fer aquesta tardor. Continua sent un destí de natura, un destí familiar, amb un entorn rural, i són elements que, a nosaltres, ens donen un valor, per a Sant Pere és un potencial. Els temes nàutics, però, no els tenim ben solucionats. Aquí, hi tenim el kitesurf que –com que no depèn només de nosaltres, sinó d’altres administracions– estem restringits i ens crea pressió i conflictes entre el practicant de kitesurf i el banyista. No som capaços de solucionar això. Ara hem de proposar a la Generalitat un nou Pla d’Usos i veurem què hem de fer. Crec que és correcte, el model de Sant Pere, però hem de treballar alguns aspectes, perquè no ens creïn problemes ni conflictes amb el visitant, amb l’usuari i amb tots plegats.

La Covid ha provocat una davallada de turisme estranger, quedant-se més amb els de casa. Condiciona, també, el model que estaven acostumats aquí a Sant Pere?

El nostre model no és el famós de sol i platja, però, sí que és veritat que nosaltres tenim un allotjament, que no és el clàssic dels hotels, sinó que són els càmpings, i la funció que fan els càmpings, a nosaltres, també, ens reforça.

Des del vessant turístic del Consell Comarcal, quin balanç en fa, vostè?

Fem un balanç suficientment bo, però, en l’àmbit de comarca, s’han de repensar les coses. Nosaltres estem amb un Pla estratègic de turisme, perquè hem de repensar a escala comarcal. Això ho havíem de fer el 2020, però ho van ajornar per la Covid fins al 2021. A principis del 2022, tindrem el resultat d’aquest Pla sectorial turístic, o Pla estratègic de comarca, que apunta que cada municipi ho haurà de repensar més, sobretot els enfocats a sol i platja. La part menys bona de la campanya d’estiu han estat aquestes massificacions que hem vist, sobretot al Parc Natural de Cap de Creus, que, per a resoldre-ho, s’han hagut de posar mesures d’accés. Ens haurem d’acostumar a posar aquells aparcaments més dissuasius i, malauradament, la gent ha d’entendre que no pot arribar, com estaven acostumats abans, fins a l’últim metre de la platja.

Això és el que ha pesat més, durant aquest estiu?

Aquest ha sigut un aspecte que, pel que fa a la massificació, ens ha pesat. Les limitacions nocturnes, també, ja que, llocs on no n’hi havia se sentien perjudicats. Esperem que, si l’any vinent, ja hi ha aquesta normalitat i l’oci nocturn ja sigui vist amb una certa normalitat, aquest tipus de coses no les tinguem.

Els costa, a Sant Pere, agafar el ritme d’abans de la pandèmia?

Ens podem trobar que, el 2022, hàgim passat aquells dos anys i tornem a estar com el 2019. Crec que hi ha d’haver coses que canviïn. Ens omplim tots la boca del turisme sostenible i cada mes hem d’anar amb temes de la mobilitat. Ens hem de reconvertir, no tant en volum, sinó en qualitat de servei, amb el turista que apreciï allò que tenim aquí i sigui beneficiós per a tot el sector.

El turisme fructícola de les pomes pot portar beneficis al poble?

Crec que tots plegats hem evolucionat i, cada vegada més, busquem experiències, propostes noves i, en aquest cas, crec que aquesta classe de turisme és força innovador. Quan el coneixes, dius que, en una zona de la comarca, hi ha aquest tipus de coses que, amb les produccions d’aquest producte agrícola i amb uns nivells, ens pot fer atractius. Dins de les visites guiades que fem, dins l’àmbit del municipi, a l’espai natural, cada cop més, ens podem endur la part de la producció agrícola.

Els productors han col·laborat en aquesta iniciativa?

Sí, sense cap tipus d’exclusió, hi han col·laborat i, també, veuen que hi ha unes certes molèsties, perquè han d’entrar a les seves explotacions, però, també, veuen que, al final, beneficia.

Amb tot aquest debat, hem arribat a l’equador del mandat. A què dedicaran els dos anys que els queden?

Hem de reconèixer que la pandèmia, a tots plegats, ens ha afectat molt. En el cas particular de Sant Pere, en ser un ajuntament petit, tenim moltes coses endarrerides i ara hauríem d’agafar velocitat de creuer desenvolupant aquelles coses que teníem al nostre programa electoral. Tenim temes més immediats, com la possibilitat d’ampliació de l’escola, del dispensari mèdic, i ara ho estem arrencant. Anem un any endarrerits. No ens ha afectat tant la pandèmia com en temes de promoció turística i culturals.

Què implica aquesta futura ampliació de l’escola?

Implica que hem d’adquirir un terreny que hi ha al costat de l’escola, i estem en processos amb la propietat per a l’adquisició. Ho tenim dotat a escala pressupostària i no ens queda més remei que fer això perquè, si no, l’escola de Sant Pere, que ve de molts anys ençà, quedaria reduïda i no hi hauria possibilitats. El Departament d’Educació ens està dient que, o cedim terrenys o aquesta escola, que crec que per a Sant Pere fa una funció molt important, no seguirà endavant.

Quines són les mancances que han detectat per treballar en vista als propers mesos?

La xarxa municipal d’aigua té una mancança important a la urbanització Bon Relax, ja que, allà, hi tenim una xarxa deficient. Esperem que, dins del primer trimestre de l’any vinent, es pugui licitar per resoldre aquesta part. Un segon tema són els residus, que és molt més general de comarca. Estem embellint les entrades del poble i, també, parlem amb la Generalitat per tenir una circumval·lació per resoldre la limitació del pont i el dia de demà poder tenir un pont nou. Aquest pont no ens dona la solució perquè aquest turista que ens ve de la platja i dels càmpings pugui accedir al poble. Necessitem un pont nou i no hi ha cap altra solució. Estem aturats perquè els condicionants que ens posen no donen solució.