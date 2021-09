La proposta de Viles Florides, moviment de la Confederació d'Horticultura Ornamental de Catalunya (CHOC), ha celebrat deu anys de vida aquest 2021, any en què ha superat per primera vegada els 150 municipis adherits. Enguany, 154 municipis d'arreu de Catalunya, juntament amb alguns d'Andorra, han rebut el reconeixement de Viles Florides per haver treballat en la transformació dels espais públics a partir de l'enjardinament i de la millora dels espais verds.

El municipi altempordanès de Vilanant ha rebut el Premi a la Participació Ciutadana i Roses, que ja tenia 3 Flors d'Honor, arriba a la quarta juntament amb Almacelles (Segrià), Bagergue (Vall d'Aran), Cardedeu (Vallès Oriental), Encamp (Andorra) Figueres (Alt Empordà), Llinars del Vallès (Vallès Oriental), Lloret de Mar (Selva), Malgrat de Mar (Maresme), Olot (Garrotxa), Sant Cugat (Vallès Occidental), Sant Feliu de Llobregat (Baix Llobregat), Sant Hilari Sacalm (Selva), i Vila-seca (Tarragonès).

L'acte, celebrat ahir a Cabrera de Mar, el va cloure la consellera d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, Teresa Jordà, que va felicitar Viles Florides per la iniciativa, a més d'afirmar que Catalunya «es transforma mirant directament cap al verd».