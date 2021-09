L'Ajuntament de Garriguella ha decidit, un any més, sumar-se a la Setmana Europea de la Mobilitat que se celebra aquests dies. Aquesta iniciativa promou hàbits de mobilitat sostenibles, segurs i saludables com, per exemple, els desplaçaments a peu, en bicicleta, en transport públic o amb vehicle elèctric.

D'altra banda, aquesta proposta també vol visualitzar canvis possibles en l'ús de l'espai públic i millora la qualitat de l'aire, a més de reduir la contaminació.

Per això, demà diumenge 19 de setembre, Garriguella anima els seus habitants a desplaçar-se a peu o amb bicicleta sota el lema «Menys cotxes, més salut».