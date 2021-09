Més il·luminació, més neteja i manteniment és el que demanen els comerciants del carrer Pep Ventura de Figueres: «Teòricament és una entrada de Figueres, des del pàrquing del passeig Nou, però pateix un estat d’abandonament» es lamenta la propietària de La Balera, Maria Vidal. «Falta il·luminació, la pavimentació del carrer no està en bon estat. Ara mateix estan obrint les clavegueres, però segurament serà un pedaç més». La Maria subratlla que «per Nadal ni posen llums. Vaig telefonar per queixar-me, però és una costant, veiem que el carrer queda abandonat».

Al carrer Pep Ventura actualment hi ha una desena de comerços en actiu i alguns establiments i edificis buits. «El fet que hi ha la comissaria de la policia davant, genera moviment però mai s’ha potenciat en cap sentit el carrer» diu la Maria. «Vam aguantar quatre anys les obres del pàrquing del passeig nou i el flux de gent va baixar perquè moltes persones no passaven per aquí per no trobar-se les obres». Un cop el pàrquing va estar acabat, «aquest carrer, que hauria de ser una bona entrada a Figueres per la gent que ve de fora, continua igual de deixat»

Al carrer Pep Ventura «tenim locals tancats a l’entrada de la general, però passegem per Figueres i també veiem que hi ha moltes zones on hi ha locals desocupats». Tot i així, «hi ha una política de centralitat, el rovell de l’ou és el pol d’atracció».

Entrada a la ciutat

Al carrer Pep Ventura hi ha instal·lat alguns dels comerços locals de tota la vida i un d’ells és La Balera: «Som una generació que anem desapareixent però portem molts anys i sempre hem vist que el carrer mai s’ha potenciat com una entrada de la ciutat. Ara veient el context en què es troba la ciutat tampoc sorprèn. Abans quan no hi havia el pàrquing i la zona d’aparcament era de franc i hi havia més moviment i més pas de gent». El fet que a causa de la pandèmia, el mercat hagi desaparegut del Passeig Nou, «ha perjudicat els comerços del carrer perquè ha tret gent» remarca Mateu Cabré, de la botiga Fotos Carnet.

Un dels temes que també preocupa el comerç és la circulació i la manca d’aparcaments que pateix Figueres: «És una ciutat que sembla que expulsem a la gent. Molta gent ens diu que no ve a Figueres perquè no pot aparcar».

La Maria Sirot fa tres anys que va obrir la pizzeria Pomodoro e Basílico al carrer Pep Ventura i constata aquesta sensació. «Moltes vegades veiem que està molt brut i abandonat, no com altres zones més cèntriques, del Rovell de l’ou» afirma. Des que van inaugurar el negoci «sempre l’hem vist igual, no està cuidat». Per Cabré, «el fet que hi hagi locals tancats, no és culpa de ningú», però en general creu que el carrer necessita més manteniment i confia que les obres que ha iniciat l’ajuntament aquesta setmana serveixin per millorar la pavimentació.

Els treballs consisteixen en la renovació dels serveis d’aigua i clavegueram del carrer Pep Ventura. L’actuació anirà a càrrec de l’empresa municipal Fisersa i consistirà en la renovació de la recollida d’aigües brutes i dels col·lectors del carrer. S’obrirà una rasa al mig del carrer i es connectaran tots els immobles cap al nou col·lector. A causa dels treballs, que s’allargaran fins a finals d’octubre el carrer Pep Ventura romandrà tallat al trànsit rodat i es garantirà l’accés als guals. Els treballs suposen una inversió de 40.000 euros.