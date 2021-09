El grup municipal de Ciutadans (Cs) a l’Ajuntament de Figueres ha presentat una instància sol·licitant al govern municipal que retiri "immediatament" la pancarta penjada a la façana de l’edifici consistorial amb el lema "Amnistia i llibertat". Segons la formació, "atempta contra la neutralitat institucional". El seu líder, Héctor Amelló, acusa l’alcaldessa, “amb la connivència del PSC”, d'utilitzar l’edifici de l’Ajuntament com a "altaveu i plafó de propaganda separatista” i ha advertit que en cas de mantenir la pancarta “esgotarem totes les vies legals”.

Amelló ha recordat que les institucions que representen a tots els ciutadans, com l’Ajuntament, han de garantir l’objectivitat i la neutralitat institucional. “Hi ha multitud de sentències a Espanya que precisament alerten de com aquestes pancartes atempten contra la neutralitat institucional”, ha exposat el regidor. És per aquest motiu que el regidor ha presentat una instància dirigida a l’Ajuntament en la que exigeix la retirada immediata de la pancarta “però que tinguin clar que si no ho fan procedirem per altres vies perquè compleixin la llei”.

El portaveu de Cs també ha retret al PSC l’actitud adoptada en aquest afer. “Una vegada més, com ja és habitual, els socialistes acaben sent la crossa del separatisme a canvi d’estar al govern i permeten al nacionalisme més radical que segresti les institucions i només governi per uns quants, és trist, és molt trist”, ha lamentat.