La setmana passada van començar, a Vilanant i Taravaus, les obres de rehabilitació de l’edifici de la Rectoria per a destinar-lo a dependències municipals. Allà, s’hi ubicaran l’Ajuntament, el dispensari mèdic, Correus i la sala polivalent. L’alcaldessa, Anna Palet, ha signat l’acta de replanteig que dona el tret de sortida formal a les obres de l’edifici, que es finançaran, en part, amb dues subvencions corresponents al Pla Únic d’Obres i Serveis (PUOiSC) i a la Diputació de Girona.

Aquestes obres tindran una durada prevista de tretze mesos i afectaran la mobilitat de la zona, com és la Placeta.

L’alcaldessa de Vilanant destaca el fet que l’antiga Rectoria «feia molts anys que no s’utilitzava com a habitatge del rector i hi ha gent al poble que explica moltes anècdotes. Es tracta –afegeix Palet– d’adequar una casa molt antiga per ser un edifici públic». L’any 2011, Palet va entrar com a regidora amb Romà Escoda d’alcalde i Vilanant no tenia cap equipament municipal. «Vam començar a tenir converses i el mes de juliol del 2012, quan vaig entrar a l’alcaldia, vaig posar-me a treballar per aconseguir-les», recorda Palet, la qual va mantenir contactes tant amb la Generalitat com amb la Diputació de Girona.

L’edifici de múltiples funcions, situat al centre de Vilanant, comptarà amb un terrat, que s’adequarà per fer-hi actes a l’aire lliure. La part interior, mentrestant, deixarà espai, també, perquè els veïns del poble hi puguin fer-hi activitats.

Creen un sistema d’avisos via WhatsApp

L’Ajuntament de Vilanant i Taravaus ha creat un sistema d’informació i d’avisos via WhatsApp, batejat com a «Vilanant i Taravaus informa». Aquest canal permetrà a l’Ajuntament informar a tothom qui s’hi adhereixi de les notícies, l’agenda d’activitats, incidències o possibles situacions d’emergència que puguin afectar el municipi com també de tota la gestió del consistori que pugui ser útil per als ciutadans. Aquest canal permetrà fer consultes o comunicar incidències per part del ciutadà.