El Museu del Joguet de Catalunya ha acollit aquest dijous dia 16 de setembre la presentació de la cartellera completa de la sisena edició de les jornades divulgació científica Science Needs You! (SNY!) que promou l’Associació Catalana per a la Divulgació Científica (ACDIC), que enguany tenen com a fil conductor 'L’exploració de l’espai: noves oportunitats per a la ciència i la tècnica' i que ha escollit com a protagonista històric a Robert Hutchins Goddard, pioner i inventor del coet a propulsió.

A la presentació ha assistit l’alcaldessa de Figueres, Agnès Lladó, qui ha assenyalat que "és un luxe per a la ciutat poder rebre durant uns dies a científics de primer nivell i convertir-nos en el l’epicentre del millor talent del país”; el regidor de Cultura de Figueres, Alfons Martínez, ha fet incís en “que el gran valor de les jornades és que aconsegueixen fer entenedor per al gran públic temes que, a priori, podríem semblar complexes ”; el president de l’ACDIC, Carlos F. Sopuerta, qui ha insistit en el fet que ”aquest any els joves que assisteixin a les jornades tindran l’oportunitat de conèixer i parlar amb gent que treballa actualment en primera línia en l’exploració de l’espai”; mentre la secretaria de l’ACDIC, Àngels Yécora, ha remarcat el fet que “una altra funció de les jornades és, a través dels seus ponents, exemplificar que a Catalunya es tiren endavant empreses de valor afegit molt important, que poden servir per despertar vocacions entre els joves”.

L’acte central es farà el dissabte 25 de setembre a l’Auditori Caputxins de 9.30 h a 14.30 h i es podrà gaudir de tres conferències i una taula rodona a càrrec de científics de primera línia. Les xerrades seran: “Una ciutat a Mart” del Dr. Guillem Anglada Escudé, investigador Ramon y Cajal a l’Institut de Ciències de l’Espai del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (ICE, CSIC) i de l’Institut d’Estudis Espacials de Catalunya (IEEC); “La indústria aero-espacial a Catalunya i el cas Isard-SAT”, a càrrec de Mònica Roca i Aparici, enginyera de telecomunicacions, directora general i directora R+D d’IsardSAT, i presidenta de la Cambra de Comerç de Barcelona; i “Observant l’univers des de l’Observatori Europeu Austral” del Dr. Xavier Barcons, professor d’investigació del CSIC, doctor en Física i director de l’Observatori Europeu Austral. La taula rodona durà per nom “Reptes futurs a l’exploració de l’espai” i prendran part en què prendran part Guillem Anglada, Mònica Roca i Carlos F Sopuerta, físic, científic titular a l’Institut de Ciències de l’Espai del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (ICE, CSIC) i de l’Institut d’Estudis Espacials de Catalunya (IEEC). Els tres conferenciants moderats per Sheddad Kaid-Salah Ferron, llicenciat en Física i en Farmàcia per la UB i divulgador científic.

Per assistir a la jornada cal inscripció prèvia a: https://bit.ly/3CnewZn

Actes previs i posteriors

Aquest dijous a les set de la tarda s'inaugura al Museu de Joguet de Catalunya l’exposició “L’exploració de l’espai. Els somnis com a base del coneixement” una mostra que relaciona expressions artístiques, científiques i tecnològiques en un únic espai, que s’ha dut a terme amb el suport del Museu de l’Empordà, i que es podrà visitar fins al 7 de gener de 2021. I aquell mateix dia i per donar el tret de sortida, es farà la xerrada “L’exploració de l’espai, noves oportunitats per a la ciència i la tècnica. La tasca de la Universitat Internacional de l’Espai” del Dr. Joan de Dalmau, president de la Universitat Internacional de l’Espai (ISU).

El dimarts 21 de setembre es presentarà al Museu de la Tècnica de l’Empordà el llibre “Astrofotografia viatgera” de l’astrofotògraf Juan Carlos Casado per part del fotoperiodista Robert Townsend. El dijous 23 de setembre es projectarà al Cinema Las Vegas de Figueres el documental “Apollo 11” (Todd Douglas Miller, 2019), després del qual es celebrarà un cinefòrum amb la presència de Carlos F. Sopuerta, físic, científic titular a l’Institut de Ciències de l’Espai del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (ICE, CSIC) i de l’Institut d’Estudis Espacials de Catalunya (IEEC); i del director i productor audiovisual Josep Pérez.

Ja a l’octubre, el dijous 21 se celebrarà a la Sala Monturiol del Cercle Sport un diàleg entorn de com el protagonista del SNY 2021 Robert Hutchins Goddard i els seus avanços van influir als artistes plàstics a la Catalunya de l’època, en què prendran part Marià Baig, doctor en Física, professor de Física de la UAB i membre de la secció de Ciències de l’Institut d’Estudis Empordanesos; i Mariona Seguranyes, doctora en Humanitats per la Universitat Pompeu Fabra i professora d’Història de l’Art a la Universitat de Girona. I el 25 de novembre també al Cercle Sport i amb motiu de la commemoració del dia internacional contra la violència de gènere es farà un diàleg entre Helena Cortada, llicenciada en Física, professora de Matemàtiques i directora de l’Institut Cendrassos, i Sònia Moret, professora de Ciències al mateix centre, moderades per la periodista Mercè Mayné.

SNY!

‘SNY-Science Needs You!’ (la Ciència us necessita!) és un esdeveniment de divulgació científica promogut per l’Associació Catalana per a la Divulgació Científica (ACDIC) i que compta amb el suport, juntament amb altres institucions, de l’Ajuntament de Figueres, l’Ajuntament de Roquetes, el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, l’Institut d’Estudis Catalans, la Societat Catalana de Física, l'Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l'Ebre, l’Observatori Terres de l’Ebre, El Museu de l’Empordà i el Museu del Joguet de Catalunya. El seu objectiu principal és presentar la ciència com la gran aventura i repte dels éssers humans, i també com el principal motor de desenvolupament tecnològic, benestar i coneixement. Durant el SNY! es combinen presentacions de científics de primer nivell amb activitats culturals.

TERRES DE L’EBRE

Seguint el patró de l’any anterior que tan bon resultat va donar, SNY! 2021 es realitzarà no només a Figueres (Alt Empordà) sinó que també a a Roquetes (Terres de l’Ebre). Allà es replicaran algunes de les activitats, com la jornada principal de ponències i debats (el 2 d’octubre) així com la presentació del llibre “Astrofotografia viatgera” (el 28 de setembre) i el cine-fòrum d’”Apolo 11” el 30 de setembre.