Parc Tramuntana, el projecte d’energia eòlica marina flotant dissenyat per a l’Empordà, segueix avançant en la seva definició i disseny. A finals de setembre els seus promotors posen en marxa un cicle de trobades online gratuïtes, concebudes com un espai de divulgació, debat i construcció amb el territori, així com un punt d’intercanvi d’opinions i resolució de dubtes davant les diferents informacions emeses sobre el parc.

Paral·lelament, Parc Tramuntana està pendent que els municipis de Roses, L’Escala i Cadaqués li concedeixin el permís per a realitzar-hi sessions informatives presencials, i poder mostrar de primera mà "les oportunitats energètiques, econòmiques i mediambientals del projecte per a l’Empordà i la demarcació de Girona", assenyalen els promotors.

En espera de realitzar aquestes sessions presencials, Parc Tramuntana posa en marxa les trobades online, que tindran lloc dues vegades al mes per Zoom, i que estaran obertes a tota la ciutadania, prèvia inscripció gratuïta. La primera serà el dimecres 29 de setembre, a les 18 hores, i se centrarà en els grans eixos del projecte. Sergi Ametller, enginyer i membre de Parc Tramuntana, oferirà una presentació del parc i, posteriorment, atendrà les preguntes, dubtes i suggeriments dels participants.

Les següents trobades online es focalitzaran en qüestions directament vinculades al projecte, com l’impacte econòmic que tindria el parc per a l’Empordà, les oportunitats que representa pel turisme, la seva compatibilitat amb la pesca i la nàutica, la seva integració paisatgística i mediambiental, o els resultats de les campanyes de seguiment d’avifauna i cetacis.