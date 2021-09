L’exdiputat d’Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) al Congrés dels Diputats de Madrid, Joan Tardà, va presentar, divendres passat, a la plaça Catalunya de l’Escala, el seu llibre En defensa pròpia, davant de més d’una trentena de persones. Tardà va mantenir una conversa amb la cap de l’oposició a l’Ajuntament de l’Escala, Etna Estrems, a pocs dies de l’inici de les reunions de la taula de diàleg que han de mantenir els governs català i espanyol.

«Mai desarem al calaix la bandera del diàleg, malgrat que conquerir el diàleg no serà fàcil», va manifestar Tardà, referint-se a aquesta taula, on el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, encara no ha confirmat si hi seurà.

Joan Tardà va començar apuntant que «la gent de la meva generació no havia pensat que, al 2021, no seríem tants com som els independentistes», ja que, al 2004, eren, només, el 12 per cent dels catalans. «Llavors, dèiem que hi hauríem de dedicar una generació o dues», va concloure aquest punt introductori l’exdiputat republicà, que es va passar una dècada i mitja a les Corts espanyoles. Després d’aquest llarg període, Tardà va dir que «hem de posar en valor la forma de fer del republicanisme».

Al Congrés dels Diputats, Tardà va haver de superar diverses etapes de debats per fer entendre les reivindicacions del sobiranisme català. Ara, l’exdiputat s’ho mira des d’una posició més relaxada mentre reflexiona sobre les vivències que va tenir des dels escons de les Corts espanyoles. A l’Escala, Tardà, va mantenir converses amb diversos ciutadans i també antics votants.