L'alcaldessa de Figueres, Agnès Lladó, mostra la seva indignació envers les accions d'incivisme a la via pública, amb un missatge contundent al seu compte de Facebook. Aquest dimarts, 14 de setembre, al matí, ha escrit un post en què fa una denúncia pública contra aquelles persones "que es pensen que poden tractar la ciutat com els hi plagui aprofitant la nocturnitat de la nit". L'alcaldessa reconeix la seva indignació i reivindica una reflexió conjunta i "la necessitat i la responsabilitat i estima de tothom cap a un espai públic que és de tots, i aquells que no en tenen, no son benvinguts a casa. Els drets van acompanyats de deures, i si, cal complir-los".

Com cada mati, surto a caminar ben d'hora. Serveix per fer salut però també per "passar revista" . He dubtat molt... Posted by Agnes Llado Saus on Monday, September 13, 2021