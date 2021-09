Figueres ha començat, puntualment a les 10 h, l'acte de commemoració de la Diada Nacional de Catalunya, que s'ha fet des de la plaça Frederic Marès. Eduard Cebrià, president d'Òmnium Cultural Alt Empordà, ha iniciat els parlaments.

Posteriorment, han tingut lloc les tradicionals ofrenes florals d'entitats i associacions de Figueres, a més de la del consistori.

D'altra banda, també hi ha intervingut el filòleg Joan Ferrerós que ha fet diverses mencions a la llengua catalana i a l'ús d'aquesta a la societat.

L'alcaldessa de la ciutat, Agnès Lladó, també ha exposat el seu discurs, en el qual ha reclamat «una república per a donar solucions a la ciutadania d’acord amb les seves necessitats», a més d'agrair la participació de les entitats a l'acte. Lladó també ha tingut un record per a les persones que han perdut la vida aquest darrer any.

La colla castellera de Figueres ha fet la seva primera actuació des de la pandèmia, a la mateixa plaça, i Convertons ha presentat la seva música durant l'acte.

Les intervencions, així com tot l'esdeveniment, s'ha pogut seguir en directe des del Canal de YouTube de l'Ajuntament.

A la tarda, per seguir amb la celebració de la Diada, hi ha programat un concert de sardanes, a càrrec de la Cobla Contemporània, a les 18 h, a la plaça Josep Pla.