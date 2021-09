Catalunya celebra aquesta setmana la seva Diada Nacional. L’11 de Setembre ha estat, els últims anys, una demostració de força del moviment independentista, però la pandèmia i el desànim generen tocs d’incertesa accentuats pel context de pandèmia actual. La Covid-19 ja va convertir la Diada del 2020 en un híbrid virtual i semipresencial i, enguany, pot ser un dels factors «tapats» a tenir en compte quan tot just es deixa enrere la cinquena onada. Tot i el gran nombre d’actes que se celebren a tot el territori, també a diferents municipis de l’Alt Empordà, els actors de la societat civil, amb Òmnium Cultural i l’Assemblea Nacional Catalana al capdavant, defensen la necessitat «d’unir forces» en una manifestació multitudinària a Barcelona.

Amb la taula de diàleg amb l’Estat i els conflictes i discrepàncies internes al Govern com a teló de fons, s’està intentant animar la gent a participar en una demostració de força del moviment independentista per assolir una de les màximes que més s’ha pronunciat des de fa mesos, «recuperar els carrers».

Figueres ha obert els actes de la Diada aquest dijous 9 de setembre amb la presentació del llibre L’oportunitat, de Jaume Riu. Es tracta d’un treball de recerca en forma de crònica en primera persona, i escrit en format didàctic, només a partir de les evidències objectives i documentades que descriuen l’oportunitat que té Catalunya de canviar el rumb. Una presentació que es va celebrar a l’Auditori Narcís Monturiol del Cercle Sport de Figueres, a les set de la tarda, amb la participació del mateix autor, juntament amb l’historiador Enric Pujol i l’editor Carles B. Gorbs. Un cop finalitzat l’acte, el director d’orquestra i compositor Carles Coll van oferir una actuació musical per als assistents.

Aquest divendres 10 de setembre, a les vuit del vespre, a la plaça Josep Pla de Figueres, l’ANC, Òmnium Cultural i el CDR Independència han organitzat un acte sota el nom d’«Independència, ni un pas enrere», que comptarà amb la intervenció de Sebastià Roig, Toni Garcia i Xixon Heras. Unes intervencions que acabaran amb l’actuació musical d’Oriol Sunmorenao Trio. En l’àmbit festiu, la proposta musical ha estat la més programada, ja que alguns municipis com Agullana, l’Armentera, Fortià, la Jonquera, Maçanet de Cabrenys, Roses o Vilanova de la Muga han concretat concerts i havaneres, majoritàriament el dia 10 de setembre al vespre.

Tradicions i flors

Les ofrenes florals de la Diada estan previstes pel mateix matí, a primera hora, per tal de facilitar els desplaçaments a Barcelona des de diferents punts del territori. Per exemple, a Figueres, l’acte se celebrarà el mateix dia 11 de setembre a les deu del matí al Monument dels Drets dels Pobles, a la plaça Frederic Marès. En l’acte hi intervindran el president d’Òmnium Cultural Alt Empordà, Eduard Cebrià, el filòleg Joan Ferrerós, i l’alcaldessa de Figueres, Agnès Lladó.

El tradicional obsequi floral, també, se celebra en diferents punts de la comarca, com ara Llançà, que la realitzarà a la plaça Catalunya, a les onze del matí, després del parlament de l’alcaldessa, Núria Escarpanter.

La manifestació de Barcelona

L’ANC i Òmnium són els principals valedors de la manifestació programada per aquest 11 de setembre a Barcelona. Sota el lema «Lluitem i guanyem la independència», anunciat fa unes setmanes per la presidenta de l’Assemblea Nacional Catalana, Elisenda Paluzie, es busca una crida massiva a la participació ciutadana aquest dissabte a la capital. En la mateixa línia s’ha expressat la coordinadora de l’ANC a Figueres, Aurèlia Ramos, explicant que «hem d’anar a Barcelona, a fer pinya, per assolir els objectius». Unes metes que passen, aquest dissabte, per aconseguir una convocatòria multitudinària per a «activar el moviment popular per pressionar el front institucional», segons la mateixa coordinadora, en consonància amb Peluzie.

Des d’Òmnium Cultural, en veu del seu president a l’Alt Empordà, Eduard Cebrià, també ha posat en valor la necessitat d’anar a la manifestació de la capital. «Estem en una fase de transició. Hem de tornar a sortir al carrer, com diu el nostre president –Jordi Cuixart– hem de tornar a prendre els carrers i no els hem de deixar anar fins que aconseguim la independència», explica. Coincidint amb el discurs de l’ANC, des de les plataformes de la societat civil es busca consolidar aquest missatge per a assolir una demostració de força que la pandèmia i la desgana dels últims anys han anat difuminant entre les files independentistes. Per això, i donant continuïtat als actes de la Diada, l’ANC també va presentar fa unes setmanes els actes de commemoració de l’1 d’octubre, on a Figueres arribarà una marxa lenta des d’Elna, a la Catalunya Nord, per homenatjar tota la logística del referèndum del 2017.

Respecte a la manifestació de dissabte a Barcelona, el recorregut s’ha vist alterat respecte a altres anys. Començarà des de la plaça Urquinaona, agafant la Via Laietana, en direcció al Parc de la Ciutadella, fins a arribar al Parlament de Catalunya, aturant-se davant l’Estació de França per evitar aglomeracions i comptar amb un espai més ampli.

Autobusos i desplaçaments de la Diada cap a la capital

La participació en la manifestació de la Diada aquest 11 de setembre es preveu massiva tot i la situació epidemiològica i la sortida de la cinquena onada de la pandèmia. Des de fa setmanes, l’ANC ha treballat en la logística, organitzant autobusos i desplaçaments des de tots els racons del territori per poder arribar a Barcelona.

L’inici de la manifestació està previst per a les 17.14 h a la plaça Urquinaona per enfilar Via Laietana fins a les immediacions del Parc de la Ciutadella, just davant de l’Estació de França per evitar aglomeracions, a pocs metres del Parlament de Catalunya. En l’acte polític, previst en principi per a dos quarts de set de la tarda, hi intervindran l’Assemblea Nacional Catalana, Òmnium Cultural i l’Associació de Municipis per a la Independència.

Des de l’Alt Empordà, sortiran un bon grapat d’autobusos en direcció a la ciutat comtal. A Figueres, per exemple, l’ofrena floral es realitza a les deu del matí per sortir a les onze cap a Barcelona. Altres municipis com Roses, l’Escala, Llançà o Castelló d’Empúries també estan omplint els autobusos per a desplaçar-se fins a la capital i participar en la manifestació de la Diada.