L'Oficina Jove de l'Alt Empordà ha presentat la programació d'activitats de tardor de 2021. Una vintena d'activitats, cursos i formacions presencials que es presenten amb l'objectiu de recuperar l’Oficina Jove com a punt de referència pels i les joves tant de Figueres com de la comarca.

Les propostes es duran a terme a les tardes a l'edifici del carrer Anicet de Pagès 2, tot seguint les pautes sanitàries establertes del moment, i de forma regulada (amb inscripció prèvia a cada activitat).

El punt de trobada juvenil proposa píndoles formatives com la que es farà el 9 de novembre sobre les situacions abusives en el lloguer de l’habitatge o la del 14 de desembre on s’ensenyarà a preparar una entrevista de feina. En el cas del servei Infosex es recupera l’atenció presencial el primer i tercer dimecres de mes, però se seguirà realitzant l’atenció telemàtica a l’Instagram @empordajove el segon i quart dimecres de cada mes.

De cara a Nadal s’organitzen tot un seguit d’activitats variades entre les quals destaca el campionat de FIFA21 i l’Escaperoom al carrer.

Malgrat que encara no s'hagi pogut recuperar l'activitat de l'Espai creatiu i el buc d'assaig, s’ofereix un curs de teatre que es realitzarà els dissabtes a partir del 25 de setembre.

En la proposta continua el suport formatiu amb l'espai de suport educatiu "FEM els deures" i les formacions com el Curs de Català, així com les activitats més lúdiques que disposen d'un rerefons de transformació social com un el taller d'estampació feminista en motiu del 25N, o les sortides comarcals.

L’Oficina Jove entén el context que ha generat la crisi sanitària i econòmica de la Covid-19 i ha presentat una programació sense cap activitat de pagament. Es pot consultar la Programació a la web de l'Oficina Jove (www.empordajove.cat), i a totes les seves xarxes socials (Instagram, Facebook, Twitter, TikTok...).