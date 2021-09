L’entesa a tres bandes entre l’Ajuntament de Castelló d’Empúries, la Fundació Privada Hospital de Santa Llúcia i la propietat de l’antic complex hostaler i de lleure El Cau, facilitarà que d’aquí a pocs mesos el municipi pugui disposar d’un nou centre de dia geriàtric amb una capacitat de vint places. L’establiment es troba situat just davant de l’Asil Gomis, a tocar la riba de la Muga. La residència, gestionada per l’esmentada Fundació, va haver de deixar de prestar els serveis de centre de dia a causa de les restriccions generades per la pandèmia.

L’alcalde de Castelló d’Empúries, Salvi Güell, destaca que «aquesta situació ens va generar la necessitat de resoldre una mancança que afectava els usuaris d’aquest servei. En el seu moment vam estar valorant la concertació d’un acord amb un centre de dia extern a l’espera de poder tirar endavant el nou equipament previst en el PUOISC de 2024 a Empuriabrava. Ens ha arribat l’oportunitat d’aquest acord amb els propietaris d’El Cau, els quals, de fet, ja havien manifestat temps enrere la voluntat de fer un centre de dia en el seu establiment».

L’acord estableix un lloguer de set anys de durada. El centre de dia serà gestionat per la Fundació Privada Hospital de Santa Llúcia, concertada amb l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials (ICASS). L’entitat també gestiona l’Asil Toribi Duran des de la seva rehabilitació el 2001.

Salvi Güell destaca que «la ubicació d’El Cau és immillorable, ja que per la seva proximitat a la residència permetrà compaginar la feina del personal. La prestació de les vint places disponibles estaran vinculades als serveis de la Generalitat».

El bon estat de les instal·lacions d’El Cau permetran que la seva posada en servei pugui ser relativament ràpida i sense que calguin fer grans obres d’adaptació. «Faran falta algunes petites reformes, però l’espai és ideal i està situat en un lloc obert i agradable», afegeix l’alcalde.

Multiplicar l’oferta

Els Serveis Socials de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries han començat a treballar per a cobrir les places de nova creació amb les persones que puguin necessitar-les. A la residència de l’Asil Toribi Duran hi havia quatre places concertades, amb la qual cosa l’operació d’El Cau permet ampliar de manera important l’oferta del nou centre de dia castelloní.

A més a més, el complex ofereix altres possibilitats per a activitats del municipi. «Hem d’estudiar-ho bé, però El Cau ens pot ajudar a resoldre mancances d’espai que tenim ara per a activitats com són els tallers i similars, d’acord amb la Fundació de l’Hospital de Santa Llúcia. I no hem de descartar potenciar lligams entre la mainada del poble i la gent gran. El Cau ens obre moltes oportunitats que hem de saber aprofitar».

Salvi Güell: «Mirarem de treure profit de la piscina i les pistes»

El complex El Cau inclou diversos espais lúdics i esportius, com una piscina descoberta, una pista poliesportiva i una pista de pàdel. Aquestes instal·lacions ja van ser utilitzades anys enrere pels casals municipals d’estiu.

L’Ajuntament i la Fundació Santa Llúcia preveuen donar usos a aquests equipaments com a complement al entre de dia geriàtric. «En el seu moment ja vam llogar la piscina per als casals i ara la podrem seguir fent servir, igual que les pistes. Mirarem de treure’n profit, ja que formen part de l’acord signat», diu l’alcalde Salvi Güell. El complex està situat entre els carrers Roses i Joan Güibas