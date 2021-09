L’Ajuntament de l’Escala té gran interès per resoldre favorablement la problemàtica de la manca de cobertura telefònica que hi ha al centre de la vila. Per aquest motiu, el govern municipal ha convocat a les empreses de telefonia mòbil per aquest mes de setembre amb l’objectiu de posar solucionar definitivament els problemes de cobertura a gran part del municipi, sobretot en temporada d’estiu, quan les línies telefòniques estan saturades.

Aquest és un problema que dura des de fa molts anys a l’Escala i, ara mateix, representa un inconvenient important per als visitants, que no poden trucar ni fer servir les xarxes socials des dels seus dispositius mòbils. El problema afecta, al mateix temps, els comerciants locals, que no poden cobrar amb datàfon en no tenir cobertura.

Abans de finals d’any, s’ha de tenir clara la solució, tal com s’ha plantejat l’equip de govern escalenc. Per això, es vol ordenar el parc d’antenes i té clar que la tecnologia ofereix, ara mateix, possibilitats suficient per resoldre el problema, per exemple amb el que es coneix com micro-antenes.

Ho explicava l’alcalde de l’Escala, Víctor Puga, recentment, a Canal 10, on comentava, també, com els serveis es posen al límit durant l’estiu. L’Escala està preparada per atendre l’allau de visitants de cada estiu on es passa dels 10.000 als 70 o 80.000 habitants. Aquest estiu, però, els serveis municipals han patit i arribat al límit, i és que cada vegada són més les famílies que opten per arribar i marxar el mateix dia, uns visitants no controlats que alteren les previsions.

Des de l’ajuntament, s’ha informat que es posarà en marxa una aplicació que, mitjançant estadístiques de telèfons mòbils, oferirà una millor aproximació a les dades reals. Aquesta és una problemàtica que afecta a d’altres municipis, malgrat que, en ser l’Escala una localitat turística, provoca diverses controvèrsies al llarg de l’any.