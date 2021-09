ERC Vilafant proposa que la reforma de la carretera GIP-5129, que connecta amb Borrassà, es faci en paral·lel a l’AP7 i eixamplant el traçat actual en el tram que falta al terme municipal de Vilafant.

El regidor del grup municipal Albert Serrats ha explicat que estan a favor de fer un pont on actualment hi ha el passallís per evitar els problemes d’inundabilitat però “seguint el traçat en línia recta de l’autopista i eixamplant el tram que toca al municipi”.

“Això suposaria un estalvi econòmic en la inversió i, alhora, menys expropiacions. I, sobretot, evitaria trinxar més un municipi com Vilafant molt afectat ja pel pas d’infraestructures”, ha afegit el republicà.

Serrats ha considerat també que el problema de l’encreuament entre el carrer Nord i el carrer Comerç hauria de quedar solucionat amb l’eixamplament del primer, que ja està reflectit en el POUM.

Des d’Esquerra Vilafant s’ha sol·licitat una reunió amb l’equip de govern de l’Ajuntament per poder incorporar aquests canvis de traçat en el POUM que està en redacció.

La modificació del POUM de Vilafant podria permetre la solució al problema actual sense necessitat de canviar els traçats de les vies d'entrada al municipi tal i com preveu l'actual redactat del planejament.

El grup creu que cal afavorir que el trànsit continuï passant pel carrer comerç, potenciant així el comerç local, i d’aquesta manera evitar fer rondes de circumval·lació per solucionar un problema d’inudabilitat d’un passallís.