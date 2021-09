El segon tinent d'alcalde del Port de la Selva, de Junts per Catalunya, Roger Pinart, ha carregat per Twitter contra la diputada Anna Grau (Cs) per la manera com va vestida. "Quan ja no saps si estàs al Parlament de Catalunya o a qualsevol club de la Jonquera", va escriure Pinart, adjuntant una fotografia de Grau. Amb la mateixa foto, l'escriptora Gemma Pasqual ha escrit un tuit negant que la diputada tingui "ètica ni estètica". La presidenta de Parlament, Laura Borràs, ha fet un 'm'agrada' a aquesta piulada. Ciutadans ha denunciat aquest dimecres els "atacs masclistes" a través de les xarxes socials.

Quan ja no saps si estàs al parlament de Catalunya o a qualsevol club de la jonquera pic.twitter.com/GEYqvffN8Z — Roger Pinart 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 (@pin_art_roger) 6 de septiembre de 2021

En una altra piulada, Grau dona les gràcies a l'equip de la consellera de Feminismes, Tània Verge, i a les diputades dels comuns, Susanna Segovia, i del PSC, Assumpta Escarp, i a altres diputats de diversos grups que li han donat suport "contra atacs barroers i masclistes de la ultradreta catalana".

Pinart és regidor de l'equip de govern de Port de la Selva, d'on n'és alcalde Josep Maria Cervera. Du les àrees d'Hisenda, Transparència, Seguretat, Sanitat i Salut Pública.

En un altre tuit ha assegurat que s'ha disculpat i que deixarà el càrrec quan ho faci ella.