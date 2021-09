En el transcurs d’aquest estiu, el Campus Jove de l’Escala ha celebrat els seus primers cinc anys, des que l’estiu del 2017 es va iniciar amb un èxit de participants i s’ha mantingut fins aquest 2021. Uns 350 joves, d’entre els dotze i els disset anys, s’han inscrit al Campus Jove durant aquests cinc anys. Han inclòs activitats de lleure, esport i, sobretot, aventura, amb acampades, colònies, parcs aquàtics i d’aventura, sortides amb vaixell, rutes per la costa de l’Empordà, entre d’altres, que han marcat aquests cinc anys.

El passat divendres, 27 d’agost, es va convidar a tots i totes les participants d’aquests cinc anys del Campus Jove, en una trobada de celebració. Més de vuitanta persones van emocionar-se i gaudir de molts records de moments que els va marcar passar pel Campus Jove d’estiu.

El tècnic de Joventut i el regidor Marc Frigola felicitaven a tots els participants de formar part d’aquesta gran família i, alhora, agraïen la tasca de tots els dirigents dels diferents anys amb un seguit de vídeos de record. S’acabava la Trobada amb el lliurament d’un diploma i obsequi per a cadascun dels assistents a l’acte.

«Després de l’experiència adquirida aquests cinc anys d’existència de l’Esbotzada és el moment de fer diverses millores a l’espai per poder fer-lo créixer com a punt de gaudi, estudi, trobades amb amics o assessorament per als joves», assegura l’equip de govern escalenc, el qual s’ha marcat aquesta segona meitat del mandat municipal per reconfirmar l’Espai Jove. El principal objectiu és el desenvolupament de les accions del Pla de Joventut aprovat per l’Ajuntament costaner.

Aquesta tardor dedicaran unes jornades de debat

L’àrea de Joventut de l’Ajuntament té previst realitzar, aquesta tardor, unes jornades de debat i altres activitats entorn de la joventut al municipi, coincidint amb el cinquè aniversari de l’Esbotzada. També tenen previst fer l’adequació de l’Espai Xalem, amb separació d’espais segons els serveis, bomba de calor i fred i mobiliari, així com millora de la imatge exterior de l’edifici. Allà hi haurà ubicats tots els serveis socioeducatius municipals, el Pla de Transició al Treball i, properament, la Unitat d’Escolarització Compartida.