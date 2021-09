Aquest estiu ha estat el primer d’ençà de l’acabament de la concessió de l’aparcament regulat de pagament a Castelló d’Empúries i Empuriabrava. L’equip de Govern que encapçala l’alcalde Salvi Güell va complir amb el seu compromís de no renovar la concessió del servei de zona blava, que fins fa pocs mesos gestionava Empark. Des d’abans de les vacances, la brigada va procedir a repintar les línies blaves dels dos nuclis reconvertint-les en places blanques d’aparcament lliure.

Aquesta mesura ha permès generar alguns canvis de mobilitat de residents i visitants en els dos nuclis i ha tingut una repercussió clara en l’afluència de vehicles i usuaris a la platja de la Rubina. En aquest espai, en temporades estivals anteriors, es van arribar a generar importants col·lapses de trànsit que van obligar la Policia Local a tancar-ne els accessos.

L’alcalde, Savi Güell, valora «en positiu» els efectes de la desaparició de la zona blava. «En el cas de la Rubina, les conseqüències han estat evidents», afegeix. Sense haver de pagar per aparcar, la platja gran d’Empuriabrava ha registrat més banyistes que podien deixar el seu vehicle a l’aparcament del passeig, la qual cosa també ha beneficiat els establiments comercials i d’hostaleria de la marina. Salvi Güell explica que «treure la zona blava era inqüestionable, perquè encara que ens aportava ingressos, acabava perjudicant el municipi. En el nucli antic també ha tingut efectes positius, la mesura ha estat ben acollida». Güell admet que «aquest estiu ha vingut molta gent, potser fins i tot més que el 2019 i, en algunes hores punta, costava trobar aparcament i calia caminar com a molt deu minuts».

Un altre efecte important ha estat la descongestió d’alguns carrers adjacents a la primera línia de mar que eren utilitzats per a aparcar-hi quan hi havia la zona blava. Els comerciants de la marina havien expressat reiteradament la seva queixa per l’impacte que tenia l’aparcament regulat, especialment entre juny i la primera quinzena de juliol i des de finals d’agost, en considerar que l’afluència de visitants no és tan alta en aquests períodes però els clients havien de pagar igualment.

De la zona blava encara en queden els aparells d’expedició i cobrament de tiquets, tancats amb tapes metàl·liques i amb el rètol que els senyalitza.