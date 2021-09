L’Ajuntament de Sant Pere Pescador s’ha marcat l’objectiu, per a finals d’aquest any, de poder tenir un grup estable de guàrdia municipal, amb capacitat formal per a poder sancionar a partir de l’any vinent. El govern de Junts ha sortit, així, al pas de les crítiques del grup d’Independents per Sant Pere Pescador, a l’oposició, per la manca de vigilants municipals durant aquesta temporada d’estiu.

«L’hem passat sense els vigilants municipals, sense seguretat al poble i sense cap control, i això, quan encara estem en plena contenció de la pandèmia de la Covid-19, cosa que fa pensar que, enguany, eren més imprescindibles que mai», afirma el grup opositor, recordant que l’any passat «es van contractar uns vigilants directament, sense cap concurs públic ni oposicions i, per aquest any, hi havia una partida específica per a la seva contractació amb la intenció de generar un concurs públic».

En el darrer ple ordinari del mes de juny, es va comunicar a l’oposició que s’estava en contacte amb el Departament d’Interior de la Generalitat per contractar-los. «Des de principi de temporada, hem tingut la cap dels vigilants del poble de baixa, sense cap previsió de suplència i amb el municipi ple de visitants i sense cap control», critiquen els republicans, que denuncien la manca de planificació d’aquest equip de govern «deixant els ciutadans sense la seguretat necessària» i exigeixen que actuï i respongui el més aviat possible.

«El cas que ens ocupa, tot i la seva planificació i corresponent dotació econòmica en el pressupost anual, però el fet de no estar dintre dels paràmetres definits pel Departament d’Interior (no ser una Policia Local, bàsicament), ho ha fet inviable per aquest període estiuenc», diu el govern, que havia explorat altres vies alternatives, com seguretat externa a través d’empreses especialitzades, «però de nou la nostra singularitat, no ens ho ha permès», ja que els podria dur a situacions de prevaricació.