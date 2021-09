Fèlix Llorens i Palou (Roses, 1977) és el segon tinent d’alcalde de l'Ajuntament rosinc. Porta les àrees d’Ocupació, Desenvolupament local, Comerç, Consum, Fires temàtiques locals, Mercats no sedentaris, Mercat municipal sedentari, Llicència d’activitats, i Ocupació de la via pública comercial, industrial i hotelera. Parlem amb el portaveu del grup municipal de Gent del Poble (GDP), soci del govern municipal amb Junts i ERC, després del canvi al capdavant de l’alcaldia amb el relleu de Joan Plana en el lloc de Montse Mindan en compliment de l'anomenat Pacte de Canyelles del 2019.

Com va aquest govern d’unitat des del relleu a l’alcaldia?

Bé, tot l’equip de govern continua igual, amb les mateixes competències que tenia cadascun. Tot quedava recollit en el pacte que vam signar fa dos anys, tot i que va venir la pandèmia i va fer alterar els plans de treball a tothom. La voluntat és continuar executant aquest pla que el pacte de govern establia i entenem que aquests dos anys que queden han de ser la continuïtat dels primers, tal com estava recollit al pacte de Canyelles, sense que hi hagi cap gran canvi més enllà de la percepció que puguin tenir els veïns.

Hi ha garanties de continuïtat?

Sí, era un pacte programat. En cap cas s’ha posat a sobre de la taula cap qüestió en el moment del relleu.

Com a segon tinent d’alcalde, està ben situat en l’organigrama del govern?

Tenim una forma de treballar molt col·legiada, en la qual fem reunions de govern cada setmana, on tots els regidors exposem el que creiem oportú. Evidentment, cada regidor té la voluntat d’executar en la seva àrea.

Durant la pandèmia, s’han pogut coordinar bé?

Sí, mai hem deixat de fer la reunió setmanal i algun cop hem fet més d’una reunió a la setmana en els moments més tensos de la pandèmia.

Quina és la línia a seguir fins al final del mandat?

Hem de completar el programa de govern que havíem signat, ja que els pactes se signen per complir-los. La nostra feina és complir allò que havíem aprovat, com pot ser la gestió de l’entrada de vehicles al parc natural del Cap de Creus, que ens ha sortit arran del canvi d’hàbits de molts ciutadans o el pla de transició energètica, que estava a sobre de la taula.

"Sabíem que hi hauria un canvi econòmic important i que havíem d'estar preparats per gestionar-lo"

Tenen alguna assignatura pendent més per resoldre?

D’assignatures pendents, al poble, n’hi ha moltes, perquè Roses és un poble gran amb molta gent i amb moltes necessitats, però les prioritats són les que són al pacte de govern.

L’àrea de Desenvolupament Local, quines conseqüències ha tingut?

Bé, va ser un canvi molt gran de tot el pla de treball que teníem dins de l’àrea, perquè vam copsar des del primer minut del confinament que, aquí, hi hauria un canvi econòmic important i que havíem d’estar preparats per gestionar-lo. Vam fer reunions en un principi amb empresaris, comerciants i restauradors, entre d’altres, per anar copsant les necessitats que tenien. Vam programar molta formació, vam veure que la gent volia aprofitar els mesos de confinament per formar-se. Tot el reguitzell de subvencions que hem anat fent, des de la covid cap aquí, per ajudar a les empreses. Ara, també, hem fet una subvenció per a les empreses que han digitalitzat el seu negoci.

Per a la represa del curs, a partir de setembre, han planificat alguna cosa?

En l’última reunió que vam tenir amb els restauradors i els empresaris i comerciants del poble, vam dir que, com que al primer semestre del 2021 no ho vèiem molt clar, no programaríem grans esdeveniments, però, a la tardor, sí que ho faríem. Tenim intenció de poder fer la ruta de tapes, el Festivalet i la fira de la cervesa, que tenen lloc al setembre, octubre i novembre. Tenim la voluntat de fer-ho i per això treballem. Evidentment, estarem a remolc de les autoritats sanitàries, però la intenció és intentar tornar a la vida normal. També estem treballant per una agència comarcal de promoció econòmica, que és important.

Com s’ha anat desenvolupant la temporada turística?

Haurem d’esperar que acabi la temporada per fer valoracions, però, sí que percebem que hi ha hagut més activitat que l’any passat. Hi ha hagut empreses que han treballat molt, però d’altres que han treballat molt poc. Hi hagut un canvi d’hàbits del consumidor, que cadascú haurà d’analitzar perquè i saber si és que la gent ha canviat de gustos o si és que la gent que ve té uns altres gustos.

Té bona sortida l’Aula Gastronòmica?

L’Aula Gastronòmica va començar en l’època precovid i això ha fet que programar formació sigui molt difícil, però sí que al setembre o octubre ja començarem a treballar fort. Pel setembre ja tenim un curs formatiu, que organitza la Cambra de Comerç amb Fons Europeus, que són per a joves que han deixat els estudis i no tenen feina puguin fer un curs que els ajudi a introduir-se en el món laboral. A part d’això, ja tenim pensat desenvolupar un pla d’accions per anar-se executant en els propers anys a l’Aula Gastronòmica. Donarà servei tant als empresaris de Roses, però també ha de servir per a la gent del poble per fer cursos de cuina i per cooperar amb la gastronomia local. Ens servirà per vertebrar una part de la cultura local.