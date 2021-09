Feia només unes poques hores que l’Associació de Voluntaris de Salvament Marítim (Salvacat) celebrava que l’Escala obria la primera delegació d’aquest organisme a Catalunya, quan, des del centre de coordinació de Salvament Marítim a Barcelona es demanava el suport de la seva llanxa Otto per a la recerca d’una persona desapareguda. Era el 21 d’agost i l’avís alertava que una persona havia estat perduda de vista mentre practicava snorkel a les Planasses. Aquesta primera emergència en què va participar Salvacat des de l’Escala va acabar amb èxit, ja que, més tard, la persona va ser localitzada en un altre indret, fora de perill. L’operatiu el va dirigir la llanxa Salvamar Castor, que Salvament Marítim té amb base a Roses.

Salvacat és una associació sense ànim de lucre, creada al port d’Arenys de Mar el 2006, amb aquest objectiu: «El salvament de la vida humana a la mar i aigües interiors i l’assistència a embarcacions, així com la lluita contra la contaminació marina i la protecció del medi ambient marí». Fa poc, des de l’Escala, uns veïns es van posar en contacte amb aquesta entitat del Maresme per mostrar-los el seu interès de tirar endavant la creació d’una delegació en aquest municipi de l’Alt Empordà. El president de Salvacat, Jordi Ricós Cruells, que és d’Arenys de Mar, es va mostrar de seguida molt agraït per aquesta bona disposició i va iniciar les gestions per fer realitat la creació de la delegació nord de Salvacat, amb base a l’Escala.

Aquest servei, a l’Escala, ha arrencat amb força amb una dotzena de voluntaris. Jordi Ricós Cruells explica que, per formar part d’aquest equip, es requereix ser major d’edat, tenir una bona receptivitat a l’hora de sortir a navegar i participar en unes pràctiques formatives, que els escalencs han superat i que estan relacionades amb l’ús de l’embarcació i el coneixement de la zona orogràfica en què se centra el servei de salvament marítim, entre altres conceptes.

A l’Escala, el grup de voluntaris compta amb la llanxa Otto. Després de la seva intervenció en la recerca de la persona desapareguda a les Planasses, l’Otto, un bot pneumàtic de 6 metres d’eslora i 150 CV, va tornar a ser requerit el dia següent, el 22 d’agost, en aquest cas per fer el seu primer remolc. Totes les activacions es fan des del centre de coordinació de Salvament Marítim a Barcelona i, aquesta vegada, l’emergència per a la qual se'l requeria era per auxiliar una petita llanxa.

Agradar-te el mar

Jordi Ricós Cruells assegura que el va sorprendre gratament l’interès del grup d’escalencs per instaurar una base de Salvacat al seu municipi. «És gent a la qual li agrada el mar i que s’ha tirat a la piscina, amb un gran compromís i molta responsabilitat, perquè aquest servei està actiu els 365 dies de l’any i les 24 hores del dia», comenta el president de l’Associació de Voluntaris de Salvament Marítim.

L’entitat es finança a través d’aportacions pròpies, ja que, com diu Jordi Ricós Cruells, no reben cap ajut econòmic extern. «Nosaltres ens paguem els amarratges, la benzina i tot allò necessari per al funcionament del servei», destaca.